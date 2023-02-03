В феврале 37-летний Андрей Фединчик вступил в терроборону Житомирской области, а затем продолжил службу на фронте. Кто-то из фолловеров Наталки Денисенко написал: "Как можно так спокойно жить? Если муж на войне. Или не на такой он войне, только деньги сбрасывают, как и многие?" Актрису это задело, ведь они с 5-летним сыном пытаются жить несмотря ни на что.

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Наталка Денисенко отреагировала на

Идите в ж*пу! Я каждый день достаю себя со дна! И таких как вы, хочется просто послать на х*й,

– эмоционально отреагировала Наталка Денисенко.

Она добавила, что в инстаграме демонстрирует лишь пять процентов своей жизни, так что фаны видят ее то занятой, то улыбающейся.

"Когда каждый день я изо всех сил стараюсь продолжать жить и читаю такое! Вы даже не подозреваете, каким делом занимается мой муж! И как я живу! Вы видите только 5% того, что происходит в моей жизни. Если какая-нибудь тварь хоть раз напишет подобный комментарий, я буду посылать и блокировать", – сообщила актриса.

Она также показала переписку с мужем, где пытается узнать, как он, потому что "ночью Краматорск бомбили, снова в жилой дом". Андрей Фединчик отписал: "Туда постоянно будет прилетать. Это сейчас как Николаев, когда Херсон был не наш".

Наталка Денисенко ответила на хейт / Фото с инстаграм-сторис