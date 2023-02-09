Справжню популярність Ксенії Мішиній принесла "Кріпосна", а Наталці Денисенко – ситком "Село на мільйон". Після цього акторок почали затверджувати на ролі, на які претендувала Анна Саліванчук.

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Анна Саліванчук висловилася про Мішину та Денисенко

Мішина і Денисенко – вони у свій час почали забирати мої ролі. Ну, це не вони забирали. Це режисери їх затверджували. Ми пробувалися на одні й ті самі ролі – я ставала мамою один раз, другий. А вони молодші – стали с*чками. Я ж раніше була головною с*чкою України. Потім вони почали грати цих с*чок. А я вже тепер стала грати мам, поліцейських, лікарів. Я вже вийшла з того моменту – бути коханкою у короткій спідниці,

– поділилася Анна Саліванчук.

Одразу після цього знаменитість пожартувала: "Може, схудну зараз, то знову вдягну коротку спідницю".

До речі, як театральні акторки Саліванчук подобаються сестри Сумські – Наталія та Ольга, а Аду Роговцеву вона вважає геніальною: "Вона й у театрі геній, і в кіно геній. Вона просто навіть коли мовчить, уже все зрозуміло".

До речі, Ксенія Мішина давно вийшла на міжнародний рівень. Навіть під час війни в неї є робота в закордонних проєктах, а днями вона з'явилася на червоній доріжці допрем'єрного показу серіалу "Чесна угода" (Fair Trade 2023) в Бельгії.