Решила убрать алкоголь, – Анна Неплях рассказала о своем похудении и похвасталась результатом
Источник:Анна Неплях
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях рассказала, как ей удалось похудеть. Она отказалась от алкоголя и некоторых продуктов.
Модель и певица Анна Неплях не скрывала, что за период войны набрала лишние килограммы. В мае она решила приступить к похудению.
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Анна Неплях рассказала о похудении
Чтобы сбросить лишний вес, "Мисс Украина Вселенная" решила ограничить питание, потому что ей нельзя было заниматься физическими нагрузками. В первый месяц она продолжала употреблять алкоголь, но также ела белки, овощи и все фрукты.
Так у меня взошло 2 килограмма в месяц. После празднования дня рождения я решаю убрать алкоголь (вино, шампанское, которое я так люблю, потому что в нем много сахара) и позволять себе только в праздничные дни, и то крепкий алкоголь. Кроме того, я полностью убираю углеводы, даже гречку, которую я так люблю,
– рассказала Анна Неплях.
Девушка продолжила есть белок, мясо, рыбу, сыр, молочную продукцию, овощи, ягоды. В то же время она не ограничивала себя в количестве пищи – питалась по ощущению и желанию. Так она сбросила еще три килограмма. Сейчас Неплях еще и вернулась к физической активности
"Да за 10 дней я похудела на 3 килограмма, потому что из меня ушел алкогольный, водный отек. Уже почти месяц, как я не ем углеводы. Очень прикольное чувство того, как еда тонко может влиять на организм и как ты можешь действительно контролировать голод. По факту: полностью исключила углеводы и вино, шампанское, все".
Как похудела Анна Неплях / Фото с инстаграм-сториз
Анна Неплях о похудении / Фото с инстаграм-сториз
Как худеют звезды
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