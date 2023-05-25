Свою историю Анна Неплях рассказала в инстаграм-сторис. Домой, в родной Днепр, она всегда выбирает ночные поезда из Киева, потому что очень легко засыпает. Однако был случай, когда "Мисс Украины Вселенная 2021" всю ночь пролежала в темноте и не сомкнула глаз. Тогда в купе Укрзализныци с ней находились трое мужчин.
Не упустите Трое мужчин цеплялись в купе, – Alina Pash шокировала, как стала жертвой приставаний в поезде
Анна Неплях рассказала ужасную историю из купе Укрзализныци
Я спала на нижней правой полочке, а тот, который не спал, – на левой верхней. Когда два других мужчины заснули, он достал свое богатство и, глядя на меня со своей верхней полочки, стал мастурбировать. Я испугалась и делала вид, что сплю. Но ночь была для меня бессонна,
– поделилась Анна Неплях.
К счастью, ни этот мужчина, ни двое других ее не трогали, но психологическая травма осталась.
Фото с инстаграм-сторис Анны Неплях
"Мое личное спасибо Укрзализныци, что услышали женщин и реализуете вагоны, где каждая женщина сможет почувствовать себя безопасно", – обратилась Анна Неплях.
Фото с инстаграм-сторис Анны Неплях
Что известно о "женских вагонах" Укрзализныци
- Напомним, что петиция об отдельных женских купе появилась на сайте Кабмина 15 мая. Ее автор – Ольга Ожогина. Она предложила добавить в приложение Укрзализныци фильтр "пол", ведь так женщины могли бы выбрать купе без мужчин и чувствовать себя безопаснее.
- Ольга Ожогина отметила нередкие случаи притязаний, насилия и даже изнасилований, которые уже фиксировала полиция.
- В Укрзализныце сообщили, что отдельные женские купе будут тестировать в течение нескольких месяцев, а затем примут решение по их масштабированию.
- Правда, есть 3 условия – разработать IT-решения, внести изменения в нормативные акты и провести консультации с юристами и международными и украинскими общественными организациями.