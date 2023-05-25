Свою историю Анна Неплях рассказала в инстаграм-сторис. Домой, в родной Днепр, она всегда выбирает ночные поезда из Киева, потому что очень легко засыпает. Однако был случай, когда "Мисс Украины Вселенная 2021" всю ночь пролежала в темноте и не сомкнула глаз. Тогда в купе Укрзализныци с ней находились трое мужчин.

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Анна Неплях рассказала ужасную историю из купе Укрзализныци

Я спала на нижней правой полочке, а тот, который не спал, – на левой верхней. Когда два других мужчины заснули, он достал свое богатство и, глядя на меня со своей верхней полочки, стал мастурбировать. Я испугалась и делала вид, что сплю. Но ночь была для меня бессонна,

– поделилась Анна Неплях.

К счастью, ни этот мужчина, ни двое других ее не трогали, но психологическая травма осталась.

Фото с инстаграм-сторис Анны Неплях

"Мое личное спасибо Укрзализныци, что услышали женщин и реализуете вагоны, где каждая женщина сможет почувствовать себя безопасно", – обратилась Анна Неплях.

Фото с инстаграм-сторис Анны Неплях

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