"И вы туда же": Анна Кошмал вслед за Мишиной и Квитковой показала откровенные фото

Звезда "Сватов" Анна Кошмал опубликовала пикантные фото в белье. Поклонники упрекнули ее в том, что она якобы копирует Ксению Мишину или Дашу Квиткову.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал обнародовала откровенные фото на личной странице. Она продемонстрировала фотосессию, для которой примеряла черное белье и туфли на каблуке.

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Анна Кошмал показала откровенные фото

Пикантный образ актриса дополнила стильной прической-пучком, золотистыми серьгами и вечерним макияжем с акцентом на глазах.

Анна Кошмал / Фото из инстаграма актрисы



Анна Кошмал / Фото из инстаграма актрисы

Звездные коллеги и друзья засыпали Анну Кошмал комплиментами после фотосессии.

"Лучше Мишиной";

"Это вообще законно, такая красота";

"Извините, не могу не написать, вы очень сексуальны";

"Ой, совсем другое амплуа, Вам подходит";

"Красота. Ничего лишнего";

"Аня, от вас невозможно отвести взгляд".

Следует ли Анна за Мишиной и Квитковой

Но среди пользователей нашлись и те, кто выразил мнение, что актриса подражает Ксении Мишине и Даше Квитковой, которые также делились откровенными фотосессиями после похудения: "Квиткова, Мишина и вы туда же".

Но Анна Кошмал ответила: "Когда женщины проявляют свою сексуальность – это нормально, это классно! Почему это для вас что-то исключительное?".