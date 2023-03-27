"И вы туда же": Анна Кошмал вслед за Мишиной и Квитковой показала откровенные фото
Источник:Анна Кошмал
Звезда "Сватов" Анна Кошмал опубликовала пикантные фото в белье. Поклонники упрекнули ее в том, что она якобы копирует Ксению Мишину или Дашу Квиткову.
Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал обнародовала откровенные фото на личной странице. Она продемонстрировала фотосессию, для которой примеряла черное белье и туфли на каблуке.
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Анна Кошмал показала откровенные фото
Пикантный образ актриса дополнила стильной прической-пучком, золотистыми серьгами и вечерним макияжем с акцентом на глазах.
Анна Кошмал / Фото из инстаграма актрисы
Звездные коллеги и друзья засыпали Анну Кошмал комплиментами после фотосессии.
- "Лучше Мишиной";
- "Это вообще законно, такая красота";
- "Извините, не могу не написать, вы очень сексуальны";
- "Ой, совсем другое амплуа, Вам подходит";
- "Красота. Ничего лишнего";
- "Аня, от вас невозможно отвести взгляд".
Следует ли Анна за Мишиной и Квитковой
Но среди пользователей нашлись и те, кто выразил мнение, что актриса подражает Ксении Мишине и Даше Квитковой, которые также делились откровенными фотосессиями после похудения: "Квиткова, Мишина и вы туда же".
Но Анна Кошмал ответила: "Когда женщины проявляют свою сексуальность – это нормально, это классно! Почему это для вас что-то исключительное?".
- Напомним, Даша Квиткова поразила феноменальным похудением: после беременности и родов она сбросила более 32 килограммов. Теперь блогерша весит 50 килограммов.
- Ксения Мишина недавно хвасталась, что похудела на 9 килограммов, которые набрала во время вторжения. Она показывала впечатляющие кадры "до" и "после", вызвавших и восторг, и критику со стороны ее поклонников.