"І ви туди ж": Анна Кошмал слідом за Мішиною та Квітковою показала відверті фото

Зірка "Сватів" Анна Кошмал опублікувала пікантні фото в білизні. Шанувальники дорікнули їй за те, що вона нібито копіює Ксенію Мішину чи Дашу Квіткову.

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал оприлюднила відверті фото на особистій сторінці. Вона продемонструвала фотосесію, для якої приміряла чорну білизну та туфлі на підборах.

Дивіться також Ксенія Мішина після критики через схуднення заговорила про стереотипи та тиск на жінок

Анна Кошмал показала відверті фото

Пікантний образ акторка доповнила стильною зачіскою-пучком, золотистими сережками і вечірнім макіяжем з акцентом на очах.

Анна Кошмал / Фото з інстаграму акторки



Анна Кошмал / Фото з інстаграму акторки

Зіркові колеги й друзі засипали Анну Кошмал компліментами після фотосесії.

"Краще за Мішину";

"Це взагалі законно, така краса";

"Вибачте, не можу не написати, ви дуже сексуальна";

"Ой, зовсім інше амплуа, Вам пасує";

"Краса. Нічого зайвого";

"Аню, від вас неможливо відвести погляд".

Чи наслідує Анна Мішину й Квіткову

Та серед користувачів знайшлись і ті, хто висловив думку, що акторка наслідує Ксенію Мішину та Дашу Квіткову, які також ділилися відвертими фотосесіями після схуднення: "Квіткова, Мішина і ви туди ж".

Але Анна Кошмал відповіла: "Коли жінки проявляють свою сексуальність це нормально, це класно! Чому це для вас щось виняткове?".