После похудения на 9 килограмм Ксения Мишина получила в свою сторону как похвалу, так и критику. Она решила обсудить стереотипы о женщинах и давлении со стороны общества.

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Ксения Мишина высказалась о стереотипах о женщинах

Актриса поделилась, что женственность – это не внешность женщины или ее физическая форма, а ее личность, индивидуальность и внутренний мир.

"Недавно, столкнувшись с позициями некоторых о том, что женственность – это исключительно пышные формы или килограммы, или наоборот, я с удовольствием посвящаю этот пост объяснению подобных стереотипов и когнитивных искажений. Многие женщины сталкиваются с прессингом общества, устанавливающего определенные стандарты всему, в том числе и такому прекрасному понятию".

Но настоящая женственность кроется в личности каждой женщины и ее индивидуальности. Она не ограничивается только физическими чертами, она – внутреннее состояние женщины, отзывчивость, терпимость, эмпатия и умение слушать,

– поделилась Ксения Мишина.

Актриса добавила, что женщина выражает свою личность разными способами. По ее мнению, женственность дарит чувство уверенности и комфорта.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды

Как реагируют фаны

Сообщение Ксении Мишиной активно обсуждают. Кто-то говорит, что она противоречит сама себе, ведь ее похудение – следствие общественного давления.

"Ну так это работает и в обратную сторону. Почему вы себя не чувствовали к похудению женственной и удовлетворенной? Ведь общество прессует и навязывает стандарты красоты, внешность счастливых, успешных людей. Поэтому вы себя так чувствовали, потому что не отвечали этой "идеальной" "принятой картинке";

Вы правильно говорите, но это противоречит вашим фото. Пропагандируя ценность внутренней наполненности и энергии, вы делаете акцент на материи, на картинке тела, и вкладываете туда свое время и ресурсы. Это несет опасность именно для юных девушек, которые будут вас подражать и гоняться по картинкам и формам, вместо понимания ценности разума и развития внутренней красоты и доброты";

"Где же эта эмпатия, когда рядом с разрушенными домами Запорожья находится место для спущенных из ср*ки штанов. Пустые слова".

Но многие поддержали актрису:

"Каждому должно быть комфортно в своем теле. Выглядите просто шикарно. Не обращайте внимание на критику";

"Для меня ваши фото - это пример любви к себе. Это о питании, о спорте, о здоровье и о красоте, как внешней и внутренней";

"Вы, отличный пример женственности, сексуальности и очень сильной энергетики. Вы великая молодчинка".

Как похудела Ксения Мишина

Ксения Мишина с начала полномасштабного вторжения набрала 9 кг. Она рассказывала, что выглядела плохо, поэтому и решила сбросить вес. По словам звезды, ей помогло здоровое питание и тренировка несколько раз в неделю.

Похудение Ксении Мишиной действительно понравилось не всем ее поклонникам. Некоторые раскритиковал актрису за нездоровый скот и писал о "суповом наборе". Однако звезда ответила, что показала свой путь и то, как ей нравится тело.