Просто копия мамы: Анна Кошмал трогательно поздравила сына в день рождения

Актриса Анна Кошмал нежно поздравила своего сына Михаила с днем рождения. В соцсетях звезда показала сюрприз, который приготовила для мальчика.

Сыну Анны Кошмал исполнилось 5 лет. Актриса обратилась к мальчику в Инстаграмме и поделилась общим фото.

К теме Участница "Холостяка-11" стала мамой: фото Лизы Крутиковой с первенцем

Кошмал написала трогательные слова Михаилу: "Пять лет материнства, безграничной любви и дружбы! С днем рождения, мой котик".



Анна Кошмал с сыном / Фото с ее инстаграммы

Звездная мама устроила для сына детскую вечеринку, на которую мальчик пригласил своих друзей. На празднике был и фокусник, развлекавший малышей.



Сын Анны Кошмал / Фото с ее инстаграммы

После конкурсов дети лакомились тортом с изображением мультипликационных героев.



Сын Анна Кошмал отпраздновал день рождения / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что несколько дней назад Анна Кошмал посвятила пост сыну. Она заверила, что мальчик – ее учитель и друг.

Друг – тот, кто дает полную свободу быть собой, тот, кто раскрывает мне лучшие качества. Люблю,

– написала актриса.

Мама показала фото, как медитировала вместе с мальчиком.



Анна Кошмал с сыном / Фото с ее инстаграммы

К слову, телеведущий Даниэль Салем, который сейчас служит в ВСУ, умиляет сеть видео встречи со своей дочерью. Мужчина впервые за время полномасштабной войны смог увидеть 8-летнюю Санту.