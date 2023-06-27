Сыну Анны Кошмал исполнилось 5 лет. Актриса обратилась к мальчику в Инстаграмме и поделилась общим фото.
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Кошмал написала трогательные слова Михаилу: "Пять лет материнства, безграничной любви и дружбы! С днем рождения, мой котик".
Анна Кошмал с сыном / Фото с ее инстаграммы
Звездная мама устроила для сына детскую вечеринку, на которую мальчик пригласил своих друзей. На празднике был и фокусник, развлекавший малышей.
Сын Анны Кошмал / Фото с ее инстаграммы
После конкурсов дети лакомились тортом с изображением мультипликационных героев.
Сын Анна Кошмал отпраздновал день рождения / Фото с ее инстаграммы
Добавим, что несколько дней назад Анна Кошмал посвятила пост сыну. Она заверила, что мальчик – ее учитель и друг.
Друг – тот, кто дает полную свободу быть собой, тот, кто раскрывает мне лучшие качества. Люблю,
– написала актриса.
Мама показала фото, как медитировала вместе с мальчиком.
Анна Кошмал с сыном / Фото с ее инстаграммы
К слову, телеведущий Даниэль Салем, который сейчас служит в ВСУ, умиляет сеть видео встречи со своей дочерью. Мужчина впервые за время полномасштабной войны смог увидеть 8-летнюю Санту.