Аня Гузеева покинула проект "Холостяк-11" в 4 выпуске. Михаил Заливако отметил, что разочаровался в девушке, ведь заметил, что для нее важно внимание любого мужчины. Экс-участница реалити-шоу отметила, что вышла на свободу и вернулась к привычному ритму жизни.

4 выпуск 11 сезона проекта "Холостяк" был эмоциональным и насыщенным. Он поразил зрителей обилием поцелуев, Венским балом и неожиданными свиданиями. Одной из участниц, с которой Михаил Заливако попрощался, стала Анна Гузеева.

Стоит прочитать Было смешно и вульгарно, – Аня из "Холостяка-11" прокомментировала массаж ног на первом свидании

Анна из "Холостяка-11" о вылете из шоу

Девушка опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, где рассказала о вылете из шоу. Она отметила, что учеба, работа, огромное количество увлечений, семья, друзья, домашние любимицы и планы на будущее ждут.

Я выхожу на свободу и возвращаюсь к привычному образу жизни!

– подчеркнула Аня.

Девушка поблагодарила проект за то, что подарил ей знакомство с несколькими милыми, умными, добрыми, веселыми, талантливыми, сексуальными и искренними девушками, которые были среди участниц: "Мои девочки, я очень ценю ваш приход в мою жизнь!".

А тем, кто остался, от всего сердца желаю продолжать делать крутое шоу для зрителей, поскольку знаю, что это тяжело физически и эмоционально. Это тяжелая работа,

– поделилась Анна.

Также девушка отметила, что ценит приход в свою жизнь большого количества новых подписчиков, которые активно поддерживают ее и хвалят: "Будут люди, которые, возможно, и не будут меня любить, но для каждого человека в жизни очень важно иметь равновесие двух энергий: безусловная любовь и хейт, приправленный критикой".

Я заканчиваю эту очень маленькую историю своей жизни с привычной мне философией, которая запомнится. Моя философия всегда означала признательность за все, что происходит в моей жизни, без агрессии и обиды!

– написала в публикации Анна.