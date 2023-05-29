Ее как ветром сдуло, – Алан Бадоев шокировал суммой, которую должна ему предательница Анна Асти
Источник:RAMINA
Украинский режиссер Алан Бадоев еще в начале вторжения раскаялся за то, что размазывал границы между Украиной и Россией. В свежем интервью он признался, что 25 февраля 2022 года планировал снимать клип предательнице Анне Асти.
Именитый клипмейкер Алан Бадоев пообщался с Раминой Эсхакзай. Интервью она начала с признания, что за день до нападения России сидела в Киеве рядом с Анной Асти и ее мужем – московским бизнесменом Станиславом Юркиным. В Украину они "везли деньги ему на клип", который должны снимать в Одессе 25 февраля 2022 года.
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Алан Бадоев назвал сумасшедшую сумму, которую должна ему предательница Анна Асти
Режиссер рассказал, что сумасшедшая сумма денег – 30 тысяч долларов – до него так и не доехала, а сейчас ему было бы противно держать их в руках.
Она мне еще 30 тысяч долларов должна вернуть, но я уж ее эти деньги никогда не хочу держать. Насколько я не верил, что может произойти война… Мы готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда это случилось, ее как ветром сдуло, мне никто не позвонил, они перестали брать трубку. Они даже не подумали о том, что мы уже деньги тратили, что-то готовили. И даже просто по-человечески она могла как-то позвонить,
– прокомментировал Алан Бадоев.
Напомним, летом прошлого года режиссер эмоционально высказывался о русских артистах, которым снимал клипы. Он называл их "бесхребетными, испуганными, а иногда и лживыми" и подчеркивал, что те не стоят его клипов.
- О том, что Анна Асти "сидела под бомбами" в Украине рассказывала еще инстаграм-блогерша Алина Шаманская. Она называла ее "наибольшей крысой", потому что та сначала пряталась от бомбежек в подвале, а потом дременула в Россию.
- Более того, в апреле 2022 года, на второй месяц войны, Анна Асти записала песню с путинистом Киркоровым. Позже их дуэт наградили на российской музыкальной премии "Жара", а сама она стала "певицей года" в России и даже целовала поклонника Кремля.
- Анна Асти также смеялась над украинским языком, чем разозлила даже россиян. Те были шокированы, что одна из самых титулованных в России певиц, не их землячка.