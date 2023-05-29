Ее как ветром сдуло, – Алан Бадоев шокировал суммой, которую должна ему предательница Анна Асти

Украинский режиссер Алан Бадоев еще в начале вторжения раскаялся за то, что размазывал границы между Украиной и Россией. В свежем интервью он признался, что 25 февраля 2022 года планировал снимать клип предательнице Анне Асти.

Именитый клипмейкер Алан Бадоев пообщался с Раминой Эсхакзай. Интервью она начала с признания, что за день до нападения России сидела в Киеве рядом с Анной Асти и ее мужем – московским бизнесменом Станиславом Юркиным. В Украину они "везли деньги ему на клип", который должны снимать в Одессе 25 февраля 2022 года.

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Алан Бадоев назвал сумасшедшую сумму, которую должна ему предательница Анна Асти

Режиссер рассказал, что сумасшедшая сумма денег – 30 тысяч долларов – до него так и не доехала, а сейчас ему было бы противно держать их в руках.

Она мне еще 30 тысяч долларов должна вернуть, но я уж ее эти деньги никогда не хочу держать. Насколько я не верил, что может произойти война… Мы готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда это случилось, ее как ветром сдуло, мне никто не позвонил, они перестали брать трубку. Они даже не подумали о том, что мы уже деньги тратили, что-то готовили. И даже просто по-человечески она могла как-то позвонить,

– прокомментировал Алан Бадоев.

Напомним, летом прошлого года режиссер эмоционально высказывался о русских артистах, которым снимал клипы. Он называл их "бесхребетными, испуганными, а иногда и лживыми" и подчеркивал, что те не стоят его клипов.