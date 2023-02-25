Предательница Анна Асти посмеялась над украинским языком: почему разозлились даже россияне

Певица из Черкасс Анна Асти целый год умалчивала нападения России, но вдруг вспомнила о Родине. Она предложила фанам угадать несколько слов на ее "родном украинском языке". Некоторые из них очень повеселили предательницу.

32-летняя Анна Дзюба, которую все знают как Анну Асти, давно "присосалась" в России. Однако после того, как на "шабаше" Путина на "Лужниках" спели на украинском рэп о Мариуполе, и вспомнила несколько слов соловьиной. Правда, сделала это не по любви, а чтобы посмеяться.

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Анна Асти посмеялась над украинским языком

Всем привет, друзья, с вами Анна Асти и я хочу, чтобы вы угадали несколько слов на моем родном украинском языке. Ну что, готовы? Первое – "парасолька". Это зонтик. Второе слово – "ліхтарик". Знаете, что это? Фонарик. И третье, одно из самых смешных слов, которое я недавно слышала от своего товарища – это слово "підозра". Есть идеи? Подозрение. Вот так,

– рассмеялась почему-то певица-предательница.

В комментариях объявились украинцы, которые попытались пристыдить предательницу, но безрезультатно:

"Асти почему молчишь? Какая твоя позиция? Почему в России?";

"Ей пофиг на Украину – такая ее позиция, пусть идет за российским кораблем";

"А какая там позиция может быть? Они все поддерживают или язык в жопу положили и спокойно молчат, соглашаясь со всем происходящим";

"И не стыдно сидеть в России?";

"Ты вспомнила, что ты из Украины?"

Набежавшие в комментарии россияне удивились, что Анна Асти из Украины. Большинство из них были убеждены, что она тоже оккупантка или грузинка. Поэтому на всякий случай забросали сообщениями "Крым наш", а некоторые даже отправили домой.

Напомним, блогерша Алина Шаманская рассказывала, что Анна Асти "сидела под бомбами" в Киеве со своим мужем-россиянином и семьей, а из подвала отправилась обратно в Россию. Там она ни словом не обмолвилась о войне и даже выпустила трек с Киркоровым, который открыто поддерживает Путина, а оккупантов называет "героями". Более того, ей не стыдно получать награды в Москве, пока Украину накрывают ракетами.