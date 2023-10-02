Предательница Анна Асти, что родом из Черкасс, получила российское гражданство

Предательница Анна Асти забыла о родине, когда началось полномасштабное вторжение. Теперь она и вовсе отреклась от Украины и завела российский паспорт.

Певица Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба) окончательно отреклась от Украины, где родилась и выросла. Российские СМИ сообщают, что артистка получила российское гражданство, передает 24 Канал.

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Анна Asti получила российское гражданство

Предательница в 2020 году вышла замуж за российского бизнесмена. Как пишут пропагандисты, это упростило ее путь в российский паспорт. Теперь Анна будет не только молчать о войне, но и поддерживать ее – с гражданством она будет должна платить налоги, которые будут идти на ракеты, бьющие по гражданским городам.

Хотя еще в 2021 году Анна Асти говорила, что ее устраивает украинский паспорт. В то время она имела разрешение на временное проживание в России и хотела получить вид на жительство.

У меня есть все разрешительные документы о браке. Но сейчас непонятно, что происходит с границами. С российским паспортом я могу и не попасть в Украину однажды. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее,

– объясняла артистка в декабре 2021 года.

Российские СМИ предполагают, что Анна Асти отказалась от украинского гражданства.

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