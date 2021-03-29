В 4 выпуске шоу "Холостяк-11" покинула Аня Гузеева. На первом групповом свидании девушка сделала Михаилу Заливаке массаж ног, чем очень смутила других участниц и зрителей. Она отметила, что это было смешно и вульгарно, однако не стоит забывать, что это шоу.

Михаил Заливако во время прощания с Аней признался, что разочаровался в ней. В 4 выпуске проекта девушка уделяла внимание не только ему, но и флиртовала с другом Сергеем и главным героем прошлого сезона Максимом Михайлюком, которые стали гостями выпуска. Однако участница также удивила тем, что сделала во время первого свидания массаж ног.

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Аня из "Холостяка-11" о массаже ног

Участница распространила сообщение, в котором рассказала, что на первое свидание шла в ожидании романтики, а попала в заведение, где литры алкоголя и игра в рулетку, условия которой таковы: выполни все задания или пей штрафные рюмки текилы. Также Аня высказалась об этом случае: "Было смешно и вульгарно".

Каждый раз, когда я поднимала рюмку, пила, потому что отказывалась от выполнения таких задач, как "раздеться полностью" или "покритиковать присутствующих" (я принципиально никогда не критикую окружающих, могу только пошутить над собой). И таких задач было очень много,

– поделилась Гузеева.

Она добавила, что эфирное время ограничено и в выпуск должны войти только самые экстраординарные, резонансные моменты, которые выведут публику на эмоцию, а не на разговоры о семейных ценностях и высокие материи, которые также имели место быть.

Именно эти 50 секунд, в течение которых я прикасалась к ступням Михаила и шутила, вызвали у вас много эмоций: у кого-то смех, а у кого-то критику. А Розали и Джессика в комментариях о моем массаже ног не упустили случая показать всем, что имеют отношение к благочестивости, хотя бы в устной форме,

– отметила Аня.

"Что ж, задача телевидения именно такова: любой ценой не оставить вас равнодушными. В этом веселом шоу мы – его участники, играли, жили, смеялись, плакали и шутили именно для вас и немного для себя. И вы также должны понимать, что реальная жизнь – это то, что никак не связано с невероятными телевизионными шоу и той сказкой, которая в них показана. Не зря же девиз нашего любимого телеканала СТБ: "Возможно все!". И смех, и плач дорогие друзья!", – рассказала экс-участница "Холостяка-11".