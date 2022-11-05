Ани Лорак сфотографировалась в Испании, а ее отправили к морю в Мариуполе

Предательница Ани Лорак назвалась "самой титулованной певицей Украины", чтобы дать концерты в Германии и Чехии, однако ее тур по Европе сорвался. Так что гастролерша дременула в Испанию и заговорила о доме. В комментариях ей напомнили, что теперь она бездомна.

Поскольку подзаработать в Европе Ани Лорак не удалось, то транжирить кровавые рубли она приехала в Испанию. Однако вместо "приятно отдыха" ее отправили кто куда – обратно в Россию, в оккупированный Мариуполь, в освободившуюся Бучу, в разбитый Николаев.

Читайте также Ани Лорак поддержала новый релиз Славы Каминской: певица похвасталась в сторис – фото

Ани Лорак захейтили за отдых в Испании

Певица-предательница сфотографировалась на набережной в темных очках и заявила, что чувствует себя там как дома.

Вода придает мне силы. Здесь я чувствую себя дома,

– выдала артистка.

Ани Лорак в Испании / Фото из инстаграма певицы-предательницы

В сети Ани Лорак напомнили, что дома у нее нет, ведь она кинула и променяла на деньги не только родные Черновцы, но и всю Украину. Артистке посоветовали собирать чемоданы обратно в Россию:

"Дело в том, что у тебя нет дома";

"Твоя дома в другом месте. Ты немного потерялась";

"Потерялась немного. Напомните ей кто-то, что не везде "дом", где есть море";

"Позавчера – украинка, вчера – россиянка, сегодня – испанка";

"Да это же загнивающая Европа, ни воды, ни газа. Вот в рашке все есть, туда поезжай";

"А как же вы оставили преуспевающую расею и уехали в загнивающую гейропу?";

"А что Россия не греет?"

Кроме того, пользователи из Украины пригласили гастролершу в изуродованные Россией города – Бучу, Николаев, и напомнили, что море есть не только в Испании, но и в Мариуполе, Одессе и Крыму, где время от времени происходит "бавовна":

"Приезжай в Николаев, дорогая, и здесь тебе прибавятся такие силы, что ты и не видела никогда";

"А ты знаешь, сколько энергии дает море в Мариуполе? Незабываемые впечатления от увиденного. Слава Украине";

"Когда в Буче?"

"А в Одессу не хочется?";

"В Крым к морю не хочешь? Или в Одессу?"

Напомним, в сентябре Ани Лорак таки высказалась о войне в Украине. Она настрочила открытое письмо публике, в котором призналась в любви к Украине и пожаловалась, что "политики используют ее имя для грязных игр". Ее же миссия якобы "нести музыку, дарить людям радость". В то время как о звонке Насте Каменских и совете Киркорова "ничего не говорить" певица не вспомнила.