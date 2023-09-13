Тролят предательницу: украинцы запустили флешмоб с благодарностью Ани Лорак за "помощь ВСУ"

Певица-предательница Ани Лорак продолжает жить в России и цинично молчит о войне в Украине. Однако в сети не утихают слухи о том, что артистка "поддерживает ВСУ", поэтому украинцы создали флешмоб с благодарностью Лорак.

Сама Ани Лорак все возражает. Накануне певица-предательница прервала молчание и прокомментировала слухи о помощи ВСУ, передает 24 Канал.

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Как украинцы тролят Ани Лорак

Известные личности и украинцы после заявлений Лорака, что она никак не помогает армии, создали много мемов. Первым о "помощи" от певицы рассказал волонтер и известный активист Сергей Стерненко. После его поста украинцы запустили флешмоб с благодарностями Лорак.



Сергей Стерненко потролил Ани Лорак \ Скриншот из его твиттера

Чтобы дискредитировать предательницу перед россиянами, украинцы приписывают ей всевозможные "заслуги" в борьбе с кремлевским режимом.

Присоединился к флешмобу и известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Он поблагодарил "фонд Ани Лорак" за биологическое оружие, показав испорченную свеклу.



Клопотенко потролил Ани Лорак \ Скриншот с его твиттера

Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда даже сделал обложку с волонтерами. На главной странице – Стерненко вместе с Ани Лорак.



Дрозда потролил Ани Лорак / Скриншот из соцсетей

Украинцы начали шутить, что Лорак работает в России как агент, но страна "знает своих героев".



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей

Также украинцы шутят из-за черно-белого фото Ани Лорак, которое она запостила накануне. Они заявляют, что Лорак умерла, но родилась Каролина Куек (настоящее имя украинки), которая помогает ВСУ.



Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей

И хотя все прекрасно понимают, что это всего-навсего троллинг, многие россияне поверили в то, что Лорак действительно "поддерживает" украинскую армию, поэтому ее концерты в России начали срывать.

Ани Лорак уже "благодарили" за помощь