Предательница снова пробила дно: Ани Лорак финансирует похищение украинских детей Россией

Ани Лорак, которая родилась в Украине, уже более 10 лет живет и работает в России. Даже несмотря на полномасштабное вторжение, она продолжает строить карьеру и развлекать граждан страны-агрессора. Ее скандальные заявления не перестают удивлять своим цинизмом и абсурдностью.

На днях певица дала интервью пропагандистскому каналу "НТВ". Во время разговора с российским журналистом она подтвердила, что финансирует похищенных украинских детей, пишет 24 Канал.

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Как Ани Лорак финансирует похищенных детей из Украины

В новом интервью певица рассказала, что направит часть своих доходов от выступления в Москве в организацию, которая занимается опекой "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса. Предательница пожертвует деньги российскому фонду "Счастливое детство.ru". Она объяснила, что эта организация предлагает поддержку детям, пострадавшим от "этой ситуации", вероятно, имея в виду войну, начатую Россией. Как отметила Ани Лорак, она решила помогать детям, поскольку сама была в школе-интернате и понимает, как им сложно сегодня. К тому же артистка подчеркнула, что нет чужих детей. Она надеется на строительство квартир для похищенных детей и помощь им в России.

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