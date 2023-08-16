Лорак побоялась остаться без денег из-за отмены концертов, и согласилась на участие в РосТВ. Певица будет наставницей для детей-вокалистов.

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О новом контракте Ани Лорак рассказали российские пропагандисты. Вскоре на канале НТВ запустят новый сезон вокального шоу "Ты супер" и украинская певица займет там судейское кресло.

Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, являясь конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я могу поделиться этим опытом. Главная задача – оценивать не мгновение, а рассмотреть потенциал,

– прокомментировала свою работу артистка.

Отметим, что представление в циничном стиле россиян. Ведь в шоу "Ты супер" принимают участие дети, оказавшиеся в детдомах и школах-интернатах, а также дети из приемных семей. И поскольку пропагандисты любят использовать детей в своих целях, предполагаем, что на экранах будут транслировать лживые истории и о детях-украинцах, незаконно вывезенных в Россию.

Коллегами Ани Лорак в этом шоу будут:

певец Игорь Крутой, который уверяет, что Россия не ведет войну в Украине,

Алексей Воробьев, выступавшим в псевдореспубликах Донбача,

Люся Чеботина – фанатка Путина.

Похоже, что после участия Лорак в этом шоу ее можно будет добавить в список лживых путинистов.

Не так давно Ани Лорак подарила стиральную машину беженцам из Донбасса. Это смешно хотя бы потому, что именно их оккупанты стягивали во время оккупации Киевщины. Певица также привезла одежду для детей, предметы гигиены и продукты, а в квартире разыграла теплые объятия.