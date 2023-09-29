"Фонд мести Ани Лорак" почти сорвал ее концерт в Москве по случаю 45-летия. Но предательница пошла на все, лишь бы доказали ее невиновность. Мероприятие таки состоялось, так что Лорак удалось подзаработать кровавых рублей.

Предательнице Ани Лорак 28 сентября исполнилось 45 лет. Свой юбилей она решила заранее провести в компании россиян, развлекая их на концерте в Москве.

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Ани Лорак провела циничный концерт

На концерте артистка сменила несколько платьев и образов. Конечно же, от нее нельзя было даже ожидать каких-либо слов о российском вторжении. Более того, Ани Лорак на свое выступление пригласила путиниста Филиппа Киркорова, который расхвалил певицу перед публикой.



Ани Лорак выкладывается, чтобы выстелиться перед россиянами / Фото с инстаграм-сториз



Лорак поддержал путинист Киркоров / Фото с инстаграм-сториз

, что, по словам украинских звезд, именно Киркоров вразумил Ани Лорак молчать о полномасштабной войне. Он убедил артистку, что украинцы сами "как-то разберутся" со страшными событиями, а ей нужно беспокоиться о себе и своей карьере.

Ани Лорак не забыла еще раз пробить дно, исполнив на концерте украинскую песню "Бачила". Этот трек она выпустила в 2021 году после своего приезда в Украину и аншлага на выступлении в Одессе. В тот же период, во время одного из интервью украинским журналистам, певица издала свою "гениальную" фразу о дереве любви и птичке, несущей музыку без границ. Но предполагаем, что теперь все границы для Ани Лорак закрыты.

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Ани Лорак наговорила статью

В преддверии этого концерта Ани Лорак дала очередное интервью российским пропагандистам. Она подтвердила, что финансирует похищение украинских детей Россией.

Певица сообщила, что часть дохода от концерта в Москве будет передана российскому фонду. Он занимается поддержкой сирот, детей из Запорожской области и Донбасса, пострадавших от войны (Ани Лорак назвала вторжение "ситуацией"). Певица считает, что делает хорошее дело, потому что сама была в школе-интернате и знает, как там сложно.

Содействие депортации детей – это международное преступление. Напомним, что в марте этого года Марии Львовой-Беловой, совершающей военные преступления в связи с похищением украинских детей, Международный уголовный суд выдал ордер на арест.