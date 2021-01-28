Нидерландская модель Роми Стрейд в начале декабря прошлого года впервые стала мамой. Сейчас она приостановила модельную карьеру и наслаждается материнством. В частности, роды существенно повлияли на ее раньше стройные формы.

Источник: инстаграм Роми Стрейд

В своем профиле женщина впервые показала, как выглядит ее фигура через 2 месяца после родов.

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25-летняя звезда бренда Victoria's Secret, отвечая на вопрос фанатов в сториз, призналась, что очень устает рядом с малышом. Ей особенно не хватает полноценного 8-часового сна, она спит только 5-6 часов с перерывами. Женщина также поделилась, что кормит малыша собственным молоком, однако не против смесей.

Один из вопросов, который больше всего интересовал фанатов, как модель выглядит сейчас. Ранее она была излишне худая, работая моделью, а также из-за этого могла получить риск бесплодия. Сейчас она показала, что ее тело восстанавливается после естественных родов и она понимает, что ей еще далеко до идеала.



Роми Стрейд до беременности / Фото с инстаграма Роми Стрейд

Я все еще не вернулась в форму и я горжусь своим телом. Более чем когда-либо раньше, честно! Я планирую вернуться в тренировочный зал, поскольку занятия спортом дают мне много энергии, но я не планирую особенно фокусироваться на потере веса пока я еще кормлю грудью,

– призналась Роми.



Роми Стрейд через 2 месяца после родов / Скриншот с инстаграма Роми Стрейд

Что известно о родах Стрейд?

После диагноза "поликистоз" модель уже не надеялась забеременеть, хотя очень хотела. Однако отсутствие острых ограничений в питании, меньше стресса и больше отдыха положительно отразились на здоровье женщины. Следовательно, она смогла забеременеть и родить девочку от Лауренса ван Леейвена, за которого Роми Стрейд вышла замуж в 2018 году. Пара встречалась 8 лет еще со школы, поэтому очень мечтала о рождении первенца.