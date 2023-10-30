Анджелина Джоли нарвалась на хейт из-за позиции войны в Израиле: "Иногда лучше молчать"

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала войну между Израилем и Палестиной. Звезда высказала неоднозначную позицию, чем разозлила поклонников.

Свое мнение по воводу военного конфликта Джоли опубликовала в инстаграмме. Но из-за своих высказываний актриса нарвалась на хейт.

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Позиция Анджелины Джоли показалась многим ее поклонникам неоднозначной.

Что Джоли написала о войне в Израиле

Актриса заявила, что последние несколько недель была "больной и разъяренной" из-за атак ХАМАС на Израиль. Она назвала действия боевиков терроризмом.

В то же время Анджелина Джоли написала, что не может оправдать гибель невинных людей в секторе Газа. По ее словам, там гражданскому населению некуда уходить, нет доступа к пище и воде, а также нет возможности эвакуироваться.

Население Газа составляет более 2 млн человек, половина из которых – дети. Они живут в условиях блокады на протяжении почти двух десятилетий,

– высказалась актриса.

Знаменитость добавила, что обеспокоена гуманитарной катастрофой в Газе и призвала прекратить огонь.

"Жизнь палестинцев и израильтян – и жизнь всех людей в мире имеют одинаковое значение. Необходимо сделать все, что может предотвратить жертв среди гражданского населения", – подчеркнула Джоли.

Возмутительная реакция сети

Такая позиция актрисы вызвала хейт от поклонников. Некоторым фанам не понравилось, что Анджелина Джоли пожалела жителей Газы, а палестинцы обиделись, что действия ХАМАС назвали терроризмом:

"Ваше заявление сбивает с толку. Ты пытаешься быть нейтральным? Я, как фанат, разочарован вашим высказыванием и игрой в безопасном режиме".

"Иногда лучше дальше молчать".

"Вы были моим вдохновением в гуманитарной сфере, но с этим заявлением ваша бесчеловечная нейтральная сторона, которая, очевидно, предвзятость – ничто".

"Простите, но немедленно скажите свою позицию… Сейчас не время быть нейтральным".

"Пожалуйста, не бойтесь называть все своими именами".

"Вы играете осторожно. Я разочарована вами".

"Я знаю, что ты на стороне человека… Но сказать теракт на Израиль? Почему тогда не прибавили – геноцид палестинцев, если так важно быть равными?"

"Ваши заявления запутаны. Вы пытаетесь быть нейтральным? Как человек, тесно сотрудничающий с беженцами, вы должны лучше знать историю".

"На самом деле вы подвели человечество! Вроде бы вы не видели, сколько палестинских детей погибает от израильских бомбардировок".

"Разочарование. Полное и полное разочарование у вас".

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