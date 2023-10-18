На днях охранник Тейлор Свифт, который стал популярным в сети благодаря видео в тиктоке, пошел воевать. Он поддерживает в войне Израиль.

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Охранник Тейлор Свифт вступил в ЦАХАЛ

Выяснилось, что бывший член Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а ныне охранник Тейлор Свифт вернулся на Ближний Восток. Мужчина выразил свою глубокую обеспокоенность из-за тревожной ситуации, заявив, что он не может просто оставаться без дела, пока люди гибнут.

У меня прекрасная жизнь в США, работа моей мечты, отличные друзья и уютный дом. Я не должен был приезжать сюда, но я не мог стоять в стороне, когда семьи убивали и сжигали живьем в своих домах. Не стойте в стороне сложа руки. Не будьте на неправильной стороне истории,

– подчеркнул охранник.

Отметим, сама исполнительница пока никак не реагировала на войну между ХАМАС и Израилем. Поэтому некоторые поклонники хейтят Тейлор Свифт.

Что известно об охраннике Тейлор Свифт

Мужчина стал популярным после одного из концертов певицы. Он вызвал широкий восторг у публики благодаря быстрой реакции на раздражители, сопровождая Свифт со сцены. Охранник постоянно тщательно осматривал толпу на предмет потенциальных угроз.

Тогда один из фанатов артистки отметил: "Он сканировал тысячу людей в толпе за шесть секунд, шесть секунд ровно. Сколько бы ему ни платила Тейлор Свифт, этого недостаточно".