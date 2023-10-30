Свое мнение по воводу военного конфликта Джоли опубликовала в инстаграмме. Но из-за своих высказываний актриса нарвалась на хейт.
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Позиция Анджелины Джоли показалась многим ее поклонникам неоднозначной.
Что Джоли написала о войне в Израиле
Актриса заявила, что последние несколько недель была "больной и разъяренной" из-за атак ХАМАС на Израиль. Она назвала действия боевиков терроризмом.
В то же время Анджелина Джоли написала, что не может оправдать гибель невинных людей в секторе Газа. По ее словам, там гражданскому населению некуда уходить, нет доступа к пище и воде, а также нет возможности эвакуироваться.
Население Газа составляет более 2 млн человек, половина из которых – дети. Они живут в условиях блокады на протяжении почти двух десятилетий,
– высказалась актриса.
Знаменитость добавила, что обеспокоена гуманитарной катастрофой в Газе и призвала прекратить огонь.
"Жизнь палестинцев и израильтян – и жизнь всех людей в мире имеют одинаковое значение. Необходимо сделать все, что может предотвратить жертв среди гражданского населения", – подчеркнула Джоли.
Возмутительная реакция сети
Такая позиция актрисы вызвала хейт от поклонников. Некоторым фанам не понравилось, что Анджелина Джоли пожалела жителей Газы, а палестинцы обиделись, что действия ХАМАС назвали терроризмом:
- "Ваше заявление сбивает с толку. Ты пытаешься быть нейтральным? Я, как фанат, разочарован вашим высказыванием и игрой в безопасном режиме".
- "Иногда лучше дальше молчать".
- "Вы были моим вдохновением в гуманитарной сфере, но с этим заявлением ваша бесчеловечная нейтральная сторона, которая, очевидно, предвзятость – ничто".
- "Простите, но немедленно скажите свою позицию… Сейчас не время быть нейтральным".
- "Пожалуйста, не бойтесь называть все своими именами".
- "Вы играете осторожно. Я разочарована вами".
- "Я знаю, что ты на стороне человека… Но сказать теракт на Израиль? Почему тогда не прибавили – геноцид палестинцев, если так важно быть равными?"
- "Ваши заявления запутаны. Вы пытаетесь быть нейтральным? Как человек, тесно сотрудничающий с беженцами, вы должны лучше знать историю".
- "На самом деле вы подвели человечество! Вроде бы вы не видели, сколько палестинских детей погибает от израильских бомбардировок".
- "Разочарование. Полное и полное разочарование у вас".
Как мировые звезды относятся к войне в Израиле
- Мадонна распространила видео с последствиями вторжения бойцов палестинской группировки Она заявила, что молится за всех пострадавших и добавила, что ее "сердце с Израилем".
- Актриса Натали Портман также выставила пост в поддержку Израиля. Она отметила, что ее "сердце разбито из-за людей в Израиле". Кроме того, знаменитость добавила, что ей "страшно из-за таких варварских действий".
- Звезда "Чудо женщины" Галь Гадот родилась в Израиле и поддерживает Родину. Знаменитость активно делится фотографиями и видео, которые демонстрируют происходящие в стране события.
- Джиджи Хадид, которая имеет палестинские корни, тоже прокомментировала конфликт. Она заявила, что ее "надежды и мечты для палестинцев" не предполагают причинения вреда израильтянам.
- Кайли Дженер также распространила инстаграмм-стрисс в поддержку Израиля, однако впоследствии удалила публикацию. Вероятно, из-за хейта от подписчиков.