Анджелина Джоли возмущена решением суда относительно опеки над детьми

До сих пор продолжается судебная тяжба между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли за опеку над их детьми. Голливудская актриса снова подала иск отстранить судью, потому что недовольна его решениями.

Знаменитая актриса Анджелина Джоли в очередной раз подала документы во Второй окружной апелляционный суд Калифорнии с требованием отстранить судью Джона Аурдеркирка от дела об опекунстве над ее с Брэдом Питтом детьми.

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Почему Анджелина Джоли требует сменить судью

Знаменитость заявила, что ей отказали в справедливом рассмотрении дела, что ее возмущает. Команда актрисы рассказала, что Анджелине Джоли не предоставили возможности представить доказательства, которые имеют влияние на благополучие и жизнь детей. То есть судья пренебрег показаниями детей Питта и Джоли.

Не учел должным образом... информацию относительно их опыта, потребностей или пожеланий, что противоречит законодательному кодексу штата, который позволяет несовершеннолетним 14-17 лет свидетельствовать,

– указано в судебных документах.

Вместе с тем адвокаты Брэда Питта убеждены, что судья рассмотрел дело масштабно на протяжении последних месяцев и принял справедливое предварительное решение. Юристы актера отметили, что показания, которые его экс-супруга представила суду, не заслуживают доверия.

Уже совсем скоро судья должен вынести окончательное решение относительно совместной опеки над детьми. Но это решение не устраивает звездную маму.

Напомним, что Анджелина Джоли заявляла, что хочет представить в суде доказательства домашнего насилия. В суде дал показания против отца сын Мэддокс. Он также отказался от фамилии Питт.

Не первая попытка отстранить судью