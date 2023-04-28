Роскошная Анджелина Джоли вместе со взрослым сыном посетила торжественный обед в Белом доме

Голливудская актриса Анджелина Джоли осуществила публичный выход в свет вместе со своим взрослым сыном Мэддоксом. Звезда посетила торжественный обед в Белом доме, организованный Джо Байденом.

Мероприятие проходило по случаю визита в США президента Южной Кореи Юн Сок Эля с супругой. На торжественный обед пришла и актриса Анджелина Джоли с приемным сыном.

Интересно Джоли приписали роман с миллиардером, женатый на актрисе из Украины: как она выглядит

Звезда надела изысканное платье белого цвета с разрезом. Дополнила она его жакетом от бренда Chanel. Для события Анджелина выбрала эффектный макияж с яркой красной помадой, сделала объемную укладку волос и надела туфли-лодочки яркого оттенка.

В то же время ее сын появился в черном костюме с черным пальто и классическими туфлями.

Поклонники Анджелины отметили, что ее сын заметно вырос и стал настоящим красавцем.

Что известно о Меддоксе и других детях Анджелины Джоли