Мероприятие проходило по случаю визита в США президента Южной Кореи Юн Сок Эля с супругой. На торжественный обед пришла и актриса Анджелина Джоли с приемным сыном.
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Звезда надела изысканное платье белого цвета с разрезом. Дополнила она его жакетом от бренда Chanel. Для события Анджелина выбрала эффектный макияж с яркой красной помадой, сделала объемную укладку волос и надела туфли-лодочки яркого оттенка.
В то же время ее сын появился в черном костюме с черным пальто и классическими туфлями.
Поклонники Анджелины отметили, что ее сын заметно вырос и стал настоящим красавцем.
Что известно о Меддоксе и других детях Анджелины Джоли
- Мэддокс – приемный сын Анджелины Джоли. Его она усыновила в марте 2002 года в Камбодже. После развода с Билли Бобом Торнтоном актриса получила единоличную опеку над мальчиком.
- Он учился в Корейском университете Йонсей в Сеуле. Там он изучал корейский язык и биохимию.
- Кроме Мэддокса, звезда Голливуда имеет еще пятерых детей. В 2005 году в Эфиопии она вместе с тогдашним мужем Брэдом Питтом удочерила девочку по имени Захара. В 2007 году они усыновили на юге Вьетнама трехлетнего мальчика Пакса Тьена.
- В 2006 году у Джоли и Питта родился их первый биологический ребенок – девочка Шайло. А в 2008 году актриса родила двойню – мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин.