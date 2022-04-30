Анджелина Джоли приехала в Украину и встретилась с переселенцами: как прошел визит звезды

Голливудская актриса Анджелина Джоли 30 апреля неожиданно посетила Украину. Ее заметили в кафе и на вокзале во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами и детками.

Сначала актрису заметили в сети кафе Lviv croissants на Сыхове. Посетители были озадачены, однако потом убедились, что это Джоли.

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Какова цель визита Джоли

Джоли является не только известной актрисой, но и послом доброй воли ООН. Она прибыла в Украину с гуманитарной миссией.

Советник главы ОП Сергей Лещенко назвал визит уникальным. Он отметил, что помогал с организацией поездки.

Обед с переселенцами на вокзале

После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Актриса подчеркнула, что украинцы – очень сильные и смелые люди. Она добавила, что вся ее любовь с нами. Затем звезда пообедала с переселенцами на вокзале.

Кроме того, звезда поговорила с волонтерами, поблагодарила их за труд. Выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все.

Джоли поговорила с переселенцами на вокзале / Фото с телеграма "Львівич":

Джоли поехала к детям в школу-интернат

Актриса посетила детей в одном из медучреждений Львовщины. Она пообщалась с малышами, пострадавшими от ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что Джоли очень растрогали их рассказы. Одна девочка даже смогла лично рассказать актрисе о своей мечте.



Джоли с детьми во Львовской области / Фото с телеграма Максима Козицкого

Также Джоли посетила школу-интернат. Она общалась и фотографировалась с воспитанниками. Пообещала, что еще приедет.

Козицкий добавил, что визит был неожиданностью для всех.

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Джоли поддерживала Украину с начала войны

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.

Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта,

– писала актриса.

Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.

В инстаграме Джоли разместила видео из бомбоубежища в Харькове, где пряталась семья с детьми. Добавим, что у актрисы более 12 миллионов подписчиков.

Кроме этого, она рассказала миру о смерти беременной женщины в Мариуполе, которая погибла из-за циничного авиаудара по детской больнице и роддому.

Впоследствии Джоли навестила украинских детей в больнице в Риме. Тогда там был 31 малыш – кто-то из них получил ранение на войне, а кто-то продолжил лечить тяжелую болезнь.

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