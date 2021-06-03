В течение последних нескольких лет, пока длился бракоразводный процесс с Питтом, Анджелина пыталась получить большую опеку над детьми. Теперь она будет использовать любые способы, чтобы обжаловать решение суда, сообщил инсайдер. Сейчас она "безумно разочарована" решением судьи Джона Аурдеркирка. В то же время Брэд Питт очень рад, что сможет видеться с детьми.
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Свидетельства Анджелины не заслуживают доверия. Это решение было основано на больших показаниях людей, которые проводили время с детьми, и уважаемых профессионалов. Она никогда ему не простит этого. Джоли будет использовать все возможности, чтобы обжаловать решение суда. Анджелина говорит, что это далеко не конец, и все еще верит, что справедливость восторжествует,
– сообщил инсайдер.
Стоит добавить, что опека Питта и Джоли распространяется на детей: 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокса. 19-летний сын Мэддокс, у которого проблемы в отношениях с Брэдом, не подпадает под опеку родителей. Ранее парень просил отказаться от фамилии отца и даже выступал в суде против него. Он поддерживает хорошие отношения с Анджелиной, пока учится в Южной Корее.
Что известно о судье по делу опеки
- В августе 2020 года Анджелина Джоли подавала иск дисквалифицировать судью Джона Аурдеркирка. По словам актрисы, частный судья слишком поздно сообщил стороне Джоли о его рабочих отношениях с адвокатом Питта, а связь с ним может повлиять на объективность.
- Сторона Питта назвала обращение Джоли "завуалированной попыткой задержать решение вопроса о разводе".
- И голливудской звезде не удалось отстранить судью. Все потому, что Джон Аурдеркирк вовремя обнародовал все дела в отношении юридической фирмы, связывавшей его с Брэдом Питтом. Поэтому Анджелина Джоли могла бы отказаться от услуг судьи еще 2 года назад.
- В конце мая Анджелина Джоли в очередной раз подала документы во Второй окружной апелляционный суд Калифорнии с требованием отстранить судью Джона Аурдеркирка от дела об опекунстве над ее с Брэдом Питтом детьми.