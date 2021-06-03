В течение последних нескольких лет, пока длился бракоразводный процесс с Питтом, Анджелина пыталась получить большую опеку над детьми. Теперь она будет использовать любые способы, чтобы обжаловать решение суда, сообщил инсайдер. Сейчас она "безумно разочарована" решением судьи Джона Аурдеркирка. В то же время Брэд Питт очень рад, что сможет видеться с детьми.

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Свидетельства Анджелины не заслуживают доверия. Это решение было основано на больших показаниях людей, которые проводили время с детьми, и уважаемых профессионалов. Она никогда ему не простит этого. Джоли будет использовать все возможности, чтобы обжаловать решение суда. Анджелина говорит, что это далеко не конец, и все еще верит, что справедливость восторжествует,

– сообщил инсайдер.

Стоит добавить, что опека Питта и Джоли распространяется на детей: 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокса. 19-летний сын Мэддокс, у которого проблемы в отношениях с Брэдом, не подпадает под опеку родителей. Ранее парень просил отказаться от фамилии отца и даже выступал в суде против него. Он поддерживает хорошие отношения с Анджелиной, пока учится в Южной Корее.

Что известно о судье по делу опеки