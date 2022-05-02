Анджелина Джоли о своем визите во Львов: "Горжусь стойкостью и мужеством украинского народа"
Источник:The Daily Mail
Голливудская звезда Анджелина Джоли на днях неожиданно приехала во Львов, где встретилась с переселенцами. Пообщавшись с украинцами, актриса заявила, что гордится стойкостью и мужеством нашего народа.
30 апреля стало известно, что Анджелина Джоли приехала в Украину, а именно во Львов. Там актрису увидели в одном из кафе. Звезда Голливуда была очень любезна с собравшимися.
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Анджелина Джоли о визите в Украину
Сначала СМИ писали, что Джоли приехала на запад Украины, поскольку уже более 19 лет является послом доброй воли ООН, однако потом стало известно, что эта поездка была собственной инициативой звезды.
Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей,
– сказала Анджелина Джоли.
Анджелина пообщалась с детьми, вынужденными покинуть родные дома, оставить все и поехать на запад Украины. Актриса услышала истории людей, чьи жизни разрушила Россия.
Поездка Анджелины Джоли во Львов
- 30 апреля актрису заметили в одном из львовских кафе.
- Затем она отправилась на вокзал, где пообщалась с переселенцами и пообедала вместе с ними.
- Именно в это время во Львове началась воздушная тревога – угроза ракетного удара с Черного моря. Джоли вместе с теми, кто был на вокзале, поспешила к укрытию. Актриса отмечала, что не боится.
- Анджелина Джоли посетила детей, пострадавших во время ракетного удара по вокзалу Краматорска, а также побывала в школе-интернате.
- 1 мая звезда уехала в Борислав, где также общалась с детьми-переселенцами.
- Этот визит привлек внимание мировых СМИ, стал очень важным для Украины, ведь в очередной раз подчеркнул важность помощи украинскому народу.
- Отреагировали на него и на России. Конечно, там завидуют, потому что весь мир отворачивается от России и продолжает поддерживать Украину.