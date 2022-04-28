Бенедикт Камбербетч

Одним из первых благотворителей стал "Доктор Стрэндж" Бенедикт Камбербетч. Он с первых дней полномасштабной войны в Украине выражал свою поддержку, жертвовал деньги и выходил на сцены с украинской символикой. Его самым жестом доброй воли стало предложение принять украинцев у себя дома в Лондоне. Он заполнил заявку в программе "Беженцы на дому".

К слову "Хочу дать им стабильность": Камбербетч об украинской семье, которая останется в его доме

Каждый должен делать столько, сколько может. Я думаю, что уже сегодня появились новости о том, что рекордное количество людей добровольно приняло людей к себе домой, и я надеюсь стать частью этого,

– говорил ранее 45-летний актер и отец троих детей.



Бенедикт Камбербетч с начала войны поддерживает Украину / Фото с твиттера Andy Howell

Недавно на красной дорожке он рассказал, что сейчас украинцы, которые должны были приехать, проходят курс лечения после зоны боевых действий. В настоящее время он следит за их состоянием здоровья и параллельно помогает найти жилье другим украинским семьям в Великобритании, беря на себя финансовые расходы.

Шер

Американская певица Шер заявляла о своем желании помочь украинцам в середине марта. 75-летняя артистка не удавалась в детали, где именно она смогла бы поселить украинцев. Однако известно, что женщина владеет роскошным поместьем в Малибу, штат Калифорния, США.

Их обеспечат заботой. Многим людям в моем положении нужно взять на себя ответственность. Будь я одна или со своими детьми и мы были бы травмированы, я надеялась бы, что кто-то позаботится о нас,

– писала женщина в своем твиттере.



Шер приглашает украинцев в свое имение / Фото с инстаграма певицы

Оззи и Шэрон Осборны

Рок-музыкант и телеведущая из Великобритании поддержали украинцев в начале апреля и призвали мир помогать беженцам. Они также предложили свое жилье для двух украинских семей, которые смогли бы разместиться в небольшой деревне Джорданс (графство Бакингемшир), Великобритания. Супруги там не проживают и недвижимость пустует.

"Оззи очень хорошо известен в Украине, я думаю, они (украинцы – Showbiz 24) были бы счастливы", – сказала Шерон в интервью журналистам.



Оззи и Шэрон Осборны готовы принять украинцев в Великобритании / Фото из инстаграма

Королевские супруги Бельгии

Свою помощь предложили королевские супруги Бельгии – Филипп и Матильда. Они выделили два дома, в которых смогут поселиться три семьи из Украины. Они могли заехать в начале апреля.

"Это помещение, первоначальная цель которых заключалась в том, чтобы сделать их доступными для социальных учреждений с целью размещения людей с низкими доходами, и эта миссия хорошо соответствует тому, чего мы хотим достичь с помощью королевского пожертвования. Учитывая кризис с беженцами, мы предоставим эти дома для экстренного приема", – президент Royal Donation Ян Сметс, в организацию которого входит имение.

Король Виллем-Александр

Монарх из Нидерландов тоже отреагировал на ситуацию в Украине в середине марта. Королевская семья решила поддержать переселенцев, отдав для проживания один из своих замков недалеко от Амстердама. Они готовы приютить в замке около 30 человек, находиться там можно будет временно, около 5 – 8 часов, чтобы отправиться в путь.