"Пока наши ребята там, он поет": Андрей Хливнюк отреагировал на хейт из-за выступлений за границей

Группа "Бумбокс" отправилась в благотворительный тур по Европе. В частности, музыканты уже выступили в пяти городах Польши. Также они дадут концерт в столицах Чехии, Австрии и Хорватии. В то же время из-за этого на артистов и лидера группы вылилось немало хейтов. Теперь солист коллектива Андрей Хливнюк прокомментировал это.

Он подчеркнул, что часто его обвиняют в том, что военные не имеют права уезжать за границу с благотворительными выступлениями. Кроме того, многие люди в целом осуждают концерты, когда в стране идет полномасштабная война. Артист же заверил, что "микрофон – действенное средство борьбы".

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Андрей Хливнюк отреагировал на упреки хейтеров

По словам музыканта и с началом великой войны военнослужащего, два самых распространенных хейтерских упрека, которые ему прилетают:

"Что же это за служба такая, что его выпускают?"

"Пока наши ребята там, он поет".

В то же время певец отметил, что как никто другой знает, что музыка и выступления являются очень эффективными средствами борьбы.

Микрофон – действенное средство борьбы, знаю, потому что другие средства тоже использую. Служба – людям Украины, а не себе классному. На второй вопрос профессиональный ответ могут дать те, с кем имею честь взаимодействовать на фронте, и те, кого группа и фонд обеспечивают за счет таких благотворительных туров. Спасибо за доверие и каждую копейку в корзину борьбы добра со злом,

– подчеркнул исполнитель.

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