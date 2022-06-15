Андрей Садовой встретил мировую звезду во львовском переходе: кто это был

Мэр Львова Андрей Садовой показал, какая приятная встреча приключилась с ним в переходе в центре города. Он познакомился со звездой мирового джаза – грузинкой Нино Катамадзе.

В Украину грузинская певица Нино Катамадзе прибыла еще 9 июня. После выступления в Киеве с благотворительным концертом она приехала во Львов. В пятницу, 17 июня, джазовая артистка выйдет на сцену Львовской филармонии. Это мероприятие и разрекламировал в своем фейсбуке Андрей Садовой.

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Андрей Садовой встретился с Нино Катамадзе во Львове

Кого только не встретишь в обычном львовском переходе. Сегодня это Нино Катамадзе, спешащая на репетицию в филармонию,

– подписал Андрей Садовой.

Интересно, что мэр Львова и звезда джаза из Грузии встретились в подземном переходе на площади Галицкой, который и ведет к филармонии на улице Чайковского.

"В пятницу Нино сыграет благотворительный концерт. Все собранные деньги пойдут на помощь ВСУ", – подчеркнул мэр Львова.

Как Нино Катамадзе поддерживает Украину

В марте звезда джаза приобщалась к великому благотворительному телемарафону Save Ukraine , который проходил в Варшаве с участием Маши Ефросининой и Тимура Мирошниченко. На связь с Польшей тогда выходили украинские и мировые звезды, в том числе 49-летняя Нино Катамадзе. Она включалась из Грузии.

На днях артистка приехала в Украину , несмотря на угрозу России, и 10 июня дала концерт для военных на станции метро "Майдан Незалежности". Она спела свои хиты и украинскую народную песню "Барашевцы". После Нино Катамадзе на импровизированную сцену вышла Верка Сердючка с коллективом. Это было ее первое выступление за время войны.