Участницы шоу "Холостяк-11" Джессика и Екатерина подружились на проекте. Они ответили пользователям сети, которые убеждены, что дружба в шоу невозможна.

В 5 выпуске "Холостяк" 11 сезон участницы Джессика и Екатерина получили возможность пригласить Михаила на свидание в СПА-центр. Там Заливако выразил убеждение в том, что дружба между девушками – фальшивая. Так же считает большое количество подписчиков девушек.

Советуем прочитать Просыпалась в луже крови, – Александра из "Холостяка" рассказала, как поборола редкую болезнь

Джессика и Катя о дружбе на шоу

Девушки решили прокомментировать их дружеские отношения. Джессика поделилась, что когда шла на проект, то вообще не думала о крепкой дружбе между участницами. Ее поселили в одну комнату с Катей, которая изменила мнение девушки.

Сначала мое впечатление было, что она похожа на "заснеженную королеву". Но первое впечатление может быть обманчивым. Впоследствии мне было достаточно несколько часов и ночи, чтобы понять, кто она. Кейт очень похожа на меня, и мы быстро нашли с ней "одну волну". Поддержка с ее стороны, советы и юмор не давали нам чувствовать конкуренцию на проекте, такое впечатление, что знаю ее всю жизнь,

– считает Джессика.

Своим мнением поделилась также Екатерина Жук на личной странице в инстаграме. Она призналась, что понимает слова подписчиков о том, что дружбы на проекте не бывает, ведь как можно дружить во время борьбы за одного человека. Девушка рассказала, что раньше думала так же, но когда началось шоу, то она изменила мнение.

Первое впечатление о Джессике было обманчивым, точно таким же было и ее мнение обо мне. Мы очень быстро нашли общий язык, общие интересы, у нас сошлись жизненные приоритеты, цели, характер, юмор, что не менее важно,

– написала Екатерина.

"Дружба возможна при достижении двумя девушками определенного социального статуса, уверенности в себе, материальных благ, при общей удовлетворенности жизнью, тогда нет зависти и конкуренция сводится к нулю. Мы адекватно оценивали ситуацию, в которой мы находимся, это шоу, а не обычная жизнь, и понимали, что по итогам мужчина будет делать свой выбор, а мы достойно его сможем принять!" – убеждена девушка.

Екатерина добавила, что она сожалеет о том, что по контракту не может показать фото с Джессикой и рассказать больше об их отношениях, но отметила, что все в будущем. Также она отметила, что это все-таки шоу, а монтаж делает свое дело.

Напомним, о дружбе на "Холостяке" ранее писала Лиза. Она, так же как и девушки, считает, что из-за отсутствия гаджетов и контактов с близкими или родными, сидеть в комнатах и не общаться – невозможно.