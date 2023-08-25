Андрей Хветкевич из "Холостячки" устроил любимому сюрприз на день рождения: романтические фото
Источник:Андрей Хветкевич
Андрей Хветкевич, когда-то участвовавший в шоу "Холостячка-2", показал новые романтические фото со своим мужем. Оказывается, его избранник Фелипе праздновал день рождения. Хветкевич подготовил сюрприз к празднику.
Супруги недавно поселились в Хьюстоне (штат Техас). Андрей показывал поклонникам, как выглядит их новая квартира.
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На днях Фелипе исполнилось 35 лет. Андрей Хветкевич подготовил сюрприз для любимого – повез его на отдых в роскошную гостиницу.
Андрей Хветкевич с мужем / Фото с его инстаграммы
День рождения супруги отпраздновали романтично – праздничным обедом в роскошном ресторане, а затем – отдохнули в ванной на террасе.
Не нашел лучшего способа отпраздновать 35-летие Фелипе,
– поделился участник "Холостячки-2".
Интересно, что у отеля есть заповедник с животными. Хветкевич поделился с поклонниками фото со слоном и обезьяной.
Смотрите все фото со дня рождения Фелипе / Фотографии со страницы Хветкевича
В комментариях звездную пару приветствовало немало подписчиков. Фаны Хветкевича "засыпали" Фелипе поздравлениями и написали приятные слова:
- "С днем рождения, Фелип, вы лучшие!"
- "Молодцы, живите долгой и счастливой жизнью".
- "С днем рождения, Фелип! Пусть исполнятся все заветные мечты!"
- "Вы такие классные! Я вас обожаю! С днем рождения, Фелип!"
Как начались отношения Хветкевича с Фелипе
- Известно, что Андрей находился в отношениях со своим женихом до участия в романтическом шоу "Холостячка-2". Роман с колумбийцем у него завязался шесть лет назад.
- Фелипе сделал предложение фридайвера еще в начале 2021 года. Тогда Хветкевич отказал ему, поскольку не был готов к созданию семей. А уже через год Андрей опубликовал фото с кольцами, заинтриговав поклонников.
- Публично Андрей Хветкевич совершил каминг-аут в августе 2022 года. Злата Огневич одна из первых поздравила невест. Интересно, что мама Андрея Хветкевича удивилась, потому что "это была неожиданность".
- Уже в мае мужчины официально заключили брак. Пара сыграла свадьбу в Мексике на берегу Тихого океана. Интересно, что на свадьбе была и Злата Огневич.