Андрей Хветкевич из "Холостячки" устроил любимому сюрприз на день рождения: романтические фото

25 августа 2023, 14:02
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Андрей Хветкевич

Андрей Хветкевич, когда-то участвовавший в шоу "Холостячка-2", показал новые романтические фото со своим мужем. Оказывается, его избранник Фелипе праздновал день рождения. Хветкевич подготовил сюрприз к празднику.

Супруги недавно поселились в Хьюстоне (штат Техас). Андрей показывал поклонникам, как выглядит их новая квартира.

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На днях Фелипе исполнилось 35 лет. Андрей Хветкевич подготовил сюрприз для любимого – повез его на отдых в роскошную гостиницу.


Андрей Хветкевич с мужем / Фото с его инстаграммы

День рождения супруги отпраздновали романтично – праздничным обедом в роскошном ресторане, а затем – отдохнули в ванной на террасе.

Не нашел лучшего способа отпраздновать 35-летие Фелипе,
– поделился участник "Холостячки-2".

Интересно, что у отеля есть заповедник с животными. Хветкевич поделился с поклонниками фото со слоном и обезьяной.

Смотрите все фото со дня рождения Фелипе / Фотографии со страницы Хветкевича

В комментариях звездную пару приветствовало немало подписчиков. Фаны Хветкевича "засыпали" Фелипе поздравлениями и написали приятные слова:

  • "С днем рождения, Фелип, вы лучшие!"
  • "Молодцы, живите долгой и счастливой жизнью".
  • "С днем рождения, Фелип! Пусть исполнятся все заветные мечты!"
  • "Вы такие классные! Я вас обожаю! С днем рождения, Фелип!"

Как начались отношения Хветкевича с Фелипе

  • Известно, что Андрей находился в отношениях со своим женихом до участия в романтическом шоу "Холостячка-2". Роман с колумбийцем у него завязался шесть лет назад.
  • Фелипе сделал предложение фридайвера еще в начале 2021 года. Тогда Хветкевич отказал ему, поскольку не был готов к созданию семей. А уже через год Андрей опубликовал фото с кольцами, заинтриговав поклонников.
  • Публично Андрей Хветкевич совершил каминг-аут в августе 2022 года. Злата Огневич одна из первых поздравила невест. Интересно, что мама Андрея Хветкевича удивилась, потому что "это была неожиданность".
  • Уже в мае мужчины официально заключили брак. Пара сыграла свадьбу в Мексике на берегу Тихого океана. Интересно, что на свадьбе была и Злата Огневич.

Автор: Марія Бондар