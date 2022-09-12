Не только Злата: Андрей Хветкевич признался, кто из мужчин на "Холостячке" ему нравился

В середине августа участник "Холостячки" Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и показал своего бойфренда. Как выяснилось, на реалити-шоу он пошел после разрыва с ним, а на проекте ему нравилась не только Злата Огневич, но и двое мужчин.

В первом большом интервью после каминг-аута Андрей Хветкевич признался, что с колумбийцем Фелипе встречается уже шесть лет. К моменту съемок "Холостячки" они разошлись, ведь тот сделал ему предложение, а он не согласился. На проект фридайвер действительно пошел за Златой Огневич, однако параллельно ему нравилось двое мужчин из шоу.

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Кто из участников "Холостячки" нравился Андрею Хветкевичу

Все мужчины были очень классны, очень достойны. На самом деле мне нравилось двое мужчин. Это Рома Свечкоренко, он очень красив. И Дима Шевченко, он очень мужественный, классный мужчина. Но они оба гетеросексуалы, они обожают женщин,

– рассказал Хветкевич.



Рома Свечкоренко и Дима Шевченко / Фото с инстаграмма "Холостячки"

Однако добавил, что Злата Огневич ему тоже "очень нравилась, чувства возникли". Кроме того, он считает ее прогрессивной девушкой, потому что она публично поддержала его после каминг-аута.

"Я шел на проект с намерением построить отношения. Я был очень расстроен, я хотел что-то новое, что-то из Украины. Чтобы моя мама была счастлива и видела обычную семью", – объяснил свои намерения на "Холостячке" Андрей Хветкевич.

Андрей Хветкевич со Златой Огневич на "Холостячке" / Фото с инстаграма мужчины

Когда Хветкевич понял, что он гей

Злата Огневич поздравила Андрея после каминг-аута. Она написала: "Андрей, я так рада за тебя. Любви вашей паре. Прекрасный и смелый пост, уважаю твой выбор и искренность".

"Всю жизнь понимал, что я другой. Я заметил это еще в детском саду – мне нравились девушки и мальчики мне тоже нравились. В 10 лет мама с отчимом нашли у меня вырезки из журналов с красивыми мужчинами, текстами эротического характера. И мама сказала отчиму: "Поговори с ним, потому что это плохо". Отчим вышел со мной на улицу и сжег все. Это была очень большая травма для меня. Правильно было бы пообщаться со мной, объяснить что-то. И после этого я понял, что должен это скрывать", – признался Андрей Хветкевич.

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Андрей Хветкевич с женихом Фелипе / Фото из инстаграма участника "Холостячки"