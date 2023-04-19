Группа "Бумбокс" была безумно популярной не только в Украине, но и в России и других странах бывшего СССР. После 2014 года коллектив не приезжал в страну-агрессора, потеряв российских фанатов.

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Андрей Хливнюк о российских фанатах

Лидер группы считает, что после 2014 года его аудитория и поклонники из России разделились на два лагеря – те, кто понимают, что происходят, и наоборот. Браться за объяснение другой части фанатов – бесполезно.

"Или у человека есть критическое мышление и он все понимает, или делает другой выбор. Если он следит за моей официальной страницей или страницей группы, и ему интересно, почему этот чувак, пел о "вахтерах", сейчас надел военную форму - он может проанализировать события и понять. Если пропаганда не позволяет ей такой возможности, то она в зоне риска".



Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

Андрей Хливнюк напомнил, что всему цивилизованному миру понятно и очевидно, что руководители и жители России хотят уничтожить украинцев. Самим россиянам этого не осознать.

Им промыли сильно мозг, подменили понятие любви к своей стране и культуре на понятие любви к бесчеловечной диктатуре, похожей на все другие диктатуры разных времен, как две капли воды.

"Те, у кого интеллекта достаточно, чтобы понимать, что их страна ведет захватническую войну на уничтожение целой нации – либо просто сбежали, либо в процессе эмиграции, либо сопротивляются, которое могут оказывать. Других не переучить. А нам остается действовать, чтобы ближайшие, самые родные наши остались живы. Все очень просто".

Как Андрей Хливнюк относится к россиянам