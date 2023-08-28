"Прекрасный троллинг": Андрей Хливнюк высмеял вокалиста российской группы "Звери" – реакция сети

28 августа 2023, 19:03
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Андрей Хливнюк

Ранее лидер российской группы "Звери" Роман Билык выступал против войны в Украине. Однако впоследствии он "переобулся". Исполнитель даже поехал с концертами для российских военных в Донецкую область. Солист "Бумбокса" Андрей Хливнюк записал к нему ироничное обращение.

Такой троллинг очень понравился фанам артиста. Они написали много приятных комментариев под видео певца.

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Андрей Хливнк потролил вокалиста российской группы "Звери"

В видео украинский исполнитель, держа ударный БПЛА, процитировал строчки из песен группы, солистом которой является Роман Билык. В частности, в видео артиста можно услышать треки "Рома, извини" и "До скорой встречи".

Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…,
– сказал смеясь певец.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны поддержали певца, им понравилось его чувство юмора:

  • "Какой прекрасный троллинг";
  • "Как это мило. Передаем привет Роману";
  • "Вы сделали мой день!";
  • "Чувство юмора топ";
  • "Дай Бог, чтобы этот самолетик сделал Рому хорошим россиянином";
  • "Андрей, я всегда любила вас и ваше творчество, а с началом войны то не просто любовь, то обожание! Лучший".

Отметим, солист "Бумбокса" с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ряды ВСУ. Теперь он занимается аэроразведкой и боевыми операциями в Херсонской области. Андрей Хливнюк является пилотом ударного дрона украинского производства, разведывающего и выполняющего ударные миссии на Южном направлении.
Автор: Софія Хомишин