"Прекрасный троллинг": Андрей Хливнюк высмеял вокалиста российской группы "Звери" – реакция сети

Такой троллинг очень понравился фанам артиста. Они написали много приятных комментариев под видео певца.

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В видео украинский исполнитель, держа ударный БПЛА, процитировал строчки из песен группы, солистом которой является Роман Билык. В частности, в видео артиста можно услышать треки "Рома, извини" и "До скорой встречи".

Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…,

– сказал смеясь певец.