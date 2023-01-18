Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк опубликовал новые фото на странице коллектива. Он показал свежие кадры с фронта, где служит оператором боевого дрона.
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Андрей Хливнюк показал фото с фронта
На снимках музыкант позирует в военной форме. Он предстает как в окопе, так и с боевым дроном Punisher, которым управляет на передовой.
"Что там в шоу-бизнесе?" – лаконично прокомментировал фотографии Андрей Хливнюк.
Андрей Хливнюк показал новые фото с фронта / Фото из инстаграма группы
Напомним, Андрей Хливнюк является бойцом подразделения патрульной полиции "София", к которой присоединился с начала войны. В первые месяцы вторжения его обязанностями была эвакуация мирных жителей. Но впоследствии он прошел обучение, что позволило ему стать оператором боевого дрона. В экипаже вместе с артистом есть еще 4 человека – они занимаются аэроразведкой и боевыми операциями.
Андрей Хливнюк признавался, что на линии фронта и передовой иногда встречается с россиянами, выполняющих журналистскую или иную работу. Он поделился, что они предлагают сразу плюнуть им в лицо, чтобы уже после этого искать общий язык.