Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк опублікував нові фото на сторінці колективу. Він показав свіжі кадри з фронту, де служить оператором бойового дрона.
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Андрій Хливнюк показав фото з фронту
На знімках музикант позує у військовій формі. Він постає як в окопі, так і з бойовим дроном Punisher, яким керує на передовій.
"Що там у шоубізнесі?" – лаконічно прокоментував світлини Андрій Хливнюк.
Андрій Хливнюк показав нові фото з фронту / Фото з інстаграму гурту
Нагадаємо, Андрій Хливнюк є бійцем підрозділу патрульної поліції "Софія", до якої приєднався з початку війни. У перші місяці вторгнення його обов'язками була евакуація мирних жителів. Та згодом він пройшов навчання, що дозволили йому стати оператором бойового дрона. В екіпажі разом з артистом є ще 4 особи – вони займаються аеророзвідкою та бойовими операціями.
Андрій Хливнюк зізнавався, що на лінії фронту та передовій інколи зустрічається з росіянами, які виконують журналістську чи іншу роботу. Він поділився, що ті пропонують одразу плюнути їм в обличчя, щоб вже після цього шукати спільну мову.