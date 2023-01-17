По словам именинницы, последний год изменил ее: раздавил, ошеломил бедами, разбил, выгнал из дома, забрал планы и обретения, отсеял множество людей из ее жизни, унес веру. Но вместе с тем "ошеломил человечностью, преданностью, храбростью, несгибаемостью, состраданием". Также он познакомил ее с новыми прекрасными людьми, сделал сильнее, глубже и взрослее.

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Оля Полякова празднует 44-й день рождения / Фото из инстаграмма певицы

Поэтому в свой день рождения артистка попросила сделать ей символический подарок – задонатить в благотворительный проект "Детство без войны", занимающийся защитой и эвакуацией детей-сирот из зоны боевых действий и оккупированных территорий. Полякова является звездным послом этой организации, поэтому свой вклад вы можете сделать здесь.

Как Полякову поздравила Маша Ефросинина

Особым поздравлением в инстаграмме также поделилась телеведущая и звездная подруга именинницы – Маша Ефросинина. Она опубликовала фото из собственного архива, где усталая и не менее эффектная певица сидела после долгих съемок в кресле, укрытая пледом. Знаменитости вместе ведут совместное шоу в ютубе "Взрослые Девочки", эксклюзивы из которого часто становятся вирусными в сети.

Мало! Ну очень много несется сетью твоих прекрасных фото сейчас. У тебя ведь день рождения, и все знают, как всегда ты хочешь выглядеть на все сто! Мало того, тебе это круто удается! Но для меня ты родная и самая красивая на этом фото – ты сидела после двух дней наших съемок на улице, завертевшись во все одеяла мира, замерзла и устала, в своих раздумьях, что делать дальше… Я поймала этот момент, а ты просто подняла не меня свои красивые глаза и даже не буркнула, чтобы я тебя такую не снимала,

– поделилась Маша.



Оля Полякова в инстаграмме Маши Ефросининой / Фото из инстаграмма ведущей

"Помню, я подумала: "Ну, никто же не знает ее такой." И я не знала. И даже до большого вторжения, когда мы уже успешно запустили "Взрослых Девочек", ты все равно не была мне такой родной, какой стала за эти месяцы… Хочу, чтобы все сегодня знали, что ты очень добра и чутка… Что твоей честности могут поучиться все, кто себя за таких только выдает, ведь это большая смелость – уметь в лицо говорить, что думаешь. Я лично учусь у тебя легче реагировать на образы от других, умению легко прощать. Но главное, чему ты учишь меня всю великую войну – уметь насладиться моментом счастья, даже если он короткий", – искренне добавила Ефросинина и в итоге пожелала ей большого счастья.

На проникновенное сообщение-поздравление уже отреагировала 44-летняя Оля Полякова, лаконично написав в комментарии: "О, моя родная! Спасибо!!!". К поздравлениям также присоединились Леся Никитюк, Владимир Ярославский, Анна Буткевич, Ольга Цыбульская, Юрий Горбунов, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Лилия Подкопаева, Екатерина Бужинская, Лилия Ребрик и другие украинцы.