С автоматом в окопе: один день Андрея Хливнюка на передовой – фото

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк стал одним из тех известных мужчин, которые с первых дней войны стали на защиту государства. На странице коллектива в инстаграмме была опубликована серия фото, где показан один день жизни Хливнюка на передовой.

В начале войны Хливнюк был патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования в составе подразделения "София" Управления патрульной полиции в Киеве.

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Сейчас Хливнюк является пилотом ударного дрона Punisher. Разведка дает задачу лидеру "Бумбокса", а именно устанавливает цели, которые нужно обезвредить. Недавно на передовой вместе с Андреем побывал фотограф и режиссер Стас Гуренко, неоднократно снимавший клипы для "Бумбокса".

День Андрея Хливнюка на передовой

Серию фото, сделанных Стасом, опубликовали на официальной странице коллектива в истаграмме. Гуренко на своих снимках показал один день из жизни Андрея Хлывнюка во время выполнения боевых задач. На фотографиях артист изображен в окопе, с автоматом, в автомобиле. Также можно увидеть и ударный дрон Punisher, которым управляет музыкант.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

В комментариях под этим сообщением поклонники "Бумбокса" выражают свое восхищение и благодарность Андрею за его работу.

"Мурашки по коже. Вы герои!"

"Слава ВСУ!"

"Эх, хочется, чтобы это были просто фото".

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