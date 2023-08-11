Хливнюк призвал Запад помочь Украине: "Дайте нам оружие, иначе вы будете пулеметчиками"
Источник:BBC.Украина
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Артист дал интервью, в котором эмоционально обратился к Западу и попросил предоставить Украине больше оружия для борьбы.
Напомним, что Хливнюк сейчас сражается на Юге. Он занимается аэроразведкой – является оператором ударных дронов. Еще раньше певец заявлял, что до победы Украины в войне еще далеко.
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Артист на днях со своей группой выступил на благотворительном матче в Лондоне. Перед этим он посетил студию HARDtalk и пообщался со Стивеном Сакуром. Во время разговора Андрей Хливнюк обратился к западной аудитории и попросил предоставить Украине оружие.
Его спросили о том, волнует ли его моральное состояние украинцев, уже полтора года живущих в войне. На это Хлывнюк ответил эмоционально.
Меня волнуют ваши певцы, которым придется научиться тому, чему научился я… Я очень переживаю, что вы не видите во мне своего близкого соседа. Если же видите, то дайте мне все оружие, которое вы дали бы своим ребятам, чтобы защитить вас от зла… А если вы не дадите, то ваши певцы, сыновья и братья станут пулеметчиками и пилотами дронов, как я,
– высказался Андрей.
Артист также объяснил, почему добровольно ушел воевать.
"Наших детей обстреливать, людей убивали… Дело здесь было не в выборе, я взрослый мужчина и люди нуждались в моей помощи. Так что ты просто идешь защищать, потому что все происходит у тебя дома.. На самом деле у вас нет выбора", – ответил Хливнюк.
По его мнению, Путин является военным преступником, и его нужно достать мертвым или живым. "Тогда это будет конец войны", – добавил он.
Смотрите полное интервью с Андреем Хливнюком: видео
Чем занимается Андрей Хливнюк на фронте
- Лидер "Бумбокса" в последнему интервью в апреле рассказал, что является пилотом ударного дрона. Он выполнял боевые задания и разведывательные миссии на Южном направлении.
- Андрей Хливнюк обеспечивает свое подразделение и два экипажа, где командир, а еще участвует в планировании и выполнении боевых миссий.
- Сам артист не считает себя героем. По его мнению, супергерои на войне – это пехота и артиллерия, а не спецназовцы или аэроразведка.
- Хлывнюк высказывался и о том, что убивает врагов на фронте. Свою работу он описал так: "Я пытаюсь нейтрализовать и деморализовать человеческих существ, выросших на моих песнях, потом сели в танки и приехали ко мне домой разрушать дома, убивать, насиловать и грабить. Я не считаю, что это убийство".