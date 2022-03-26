Андрей Хливнюк из "Бумбокса" попал под минометный обстрел оккупантов: фото раненого певца

В первые дни войны "Бумбокс" отправился в терроборону Киева. В субботу, 26 марта, фронтмен группы Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел и получил ранение лица.

42-летний музыкант сообщил, что теперь "трехсотый". Его ранили российские оккупанты.

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Минометный огонь и счастлив 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты,

– резко высказался лидер "Бумбокса".

Так, на месте обстрела музыканту оказали первую медицинскую помощь – наложили повязку на рану на лице. Судя по фото, впоследствии его доставили в больницу, но духом он не падает, даже улыбается.

"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", – сообщил Андрей Хливнюк. Похоже, все бойцы уцелели, "двухсотых" среди них нет.

Фото раненого Андрея Хливнюка

Андрей Хливнюк из "Бумбокса" после минометного обстрела оккупантов/ Фото из инстаграма певца

Андрей Хливнюк из "Бумбокса" после минометного обстрела оккупантов / Фото из инстаграма певца

Андрей Хливнюк из "Бумбокса" после минометного обстрела оккупантов/ Фото из инстаграма певца

Кто из звездных защитников уже был под обстрелом

Танцовщик Дмитрий Дикусар стал солдатом ВСУ. На 19 день войны, в ночь на 14 марта, он едва не погиб от авиаудара оккупантов. Их батальон был обстрелян из баллистических ракет. К счастью, "почти всем удалось выбраться из этого ада".

стал солдатом ВСУ. На 19 день войны, в ночь на 14 марта, он едва не погиб от авиаудара оккупантов. Их батальон был обстрелян из баллистических ракет. К счастью, "почти всем удалось выбраться из этого ада". Участник "Холостячки" Илья Рыбальченко, сражавшийся за сердце Ксении Мишиной, вступил в ряды терробороны Киева. Во второй день службы он попал под обстрел, когда ехал встречать фуру с оружием. К счастью, в мужчину не попали.