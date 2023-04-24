Не поклонник такой музыки, – Данилко неоднозначно прокомментировал песню TVORCHI для Евровидения

За считанные недели группа TVORCHI отправится в Ливерпуль представлять Украину на Евровидении-2023. Об их шансах на победу высказался Андрей Данилко. Удивительно, но от трека Heart of Steel он не в восторге.

Андрей Данилко, как и представители Украины TVORCHI, выйдет на сцену гранд-финала Евровидения, однако в опенинг акте вместе с Джамалой, Тиной Кароль и Go_A. Он говорит, что еще со времен судейства в Нацотборе перестал делать какие-то прогнозы и не определился с фаворитом, потому что не пересмотрел выступления всех участников. Музыка Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни ему не очень нравится.

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Андрей Данилко высказался о шансах TVORCHI на Евровидении

Я не поклонник такой музыки, однако это очень субъективно. Я очень желаю им удачи. Я всем нашим желаю удачи,

– прокомментировал Андрей Данилко.

Он в очередной раз подчеркнул, что участникам нужно думать не о победе, а о хорошем выступлении и достойном представлении страны: "Тысячу раз об этом говорил. Не надо думать о каких-то местах. Надо хорошо показать, надо хорошо выступить, чтобы все было достойно. Все".