В вышиванке и с гитарой: Андрей Данилко показал редкие фото в день рождения

Украинский шоумен Андрей Данилко отметил день рождения 2 октября. Он провел этот день с Инной Билоконью и близкими друзьями.

В воскресенье, 2 октября шоумену Андрею Данилко исполнилось 49 лет. В этот день артист опубликовал новые фотографии с друзьями.

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Андрей Данилко отпраздновал день рождения

Певец, выступающий в образе Верки Сердючки, устроил посиделки в своей киевской квартире. Он пригласил Инну Билоконь, известную в образе мамы Сердючки, а также других коллег и близких друзей.

Андрей Данилко в свой день рождения надел черную вышитую рубашку и желтую кепку с украинским гербом. Его сняли с гитарой в руках.

Андрей Данилко с близкими / Фото с инстаграма артиста

Инна Билоконь также позировала в желтом вышитом платье.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма артиста

Фото украинского шоумена прокомментировали множество украинских звезд. Его поздравляют с днем рождения Леся Никитюк, Потап, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов, Андрей Бедняков и Наталья Могилевская. Также под корреспонденцией множество комментариев от фанатов.

"С днем рождения, наш милый!!! Пусть все мечты сбываются";

"Приветствую";

"Обожаю";

"Это вы где такие красивые";

"Андрей, поздравляю! Похудел и стал как молодой мальчик";