На днях Верка Сердючка выступила на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там она спела известную песню "Раша, гудбай", а в конце показала фото Валерия Залужного.

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Данилко уверен, что его высказывания к российским пропагандистам, а также насмешки над Путиным раздражают россиян, и в этом большая сила.

Кроме того, музыкант сравнил себя с легендарным Чарли Чаплином, в свое время снявшим фильм "Великий диктатор" как политическую сатиру на нацизм и особенно на Адольфа Гитлера. Тогда актер превратился в фюрера и насмехался над ним.

Сейчас Верка Сердючка тоже не боится смеяться над современным фюрером Путиным.

Вспомните Чарли Чаплина "Великий диктатор", когда он на пальце крутил глобус, играя Гитлера. И он же был личным врагом Гитлера, потому что над ним смеялись. Поэтому я кричу вот эти кричалки от Сердючки: "Путин, чтоб ты сдох",

– высказался Андрей Данилко.

По его словам, когда кремлевские пропагандисты пишут о Сердючке гадости, так они пытаются ответить на резкие высказывания певицы о войне, пропаганде и российской агрессии.

Данилко убежден, что артисты влияют на политику.

"Почему бывает, что у Сердючки в каких-то высказываниях звучит ругательство? Оно допустимо во время войны… Пропагандисты специально накручивают публику, чтобы люди боялись покупать билеты. Поэтому должна быть контрпропаганда с нашей стороны, и когда мы кричим "Скабеева – с*ка", я рад и зал доволен", – прокомментировал музыкант.

По его мнению, россиян "убивает", когда медийные украинцы откровенно смеются над ними и тем самым их унижают. "Они бы, наверное, хотели бы мне снести голову, но..." – добавил артист.

Смотрите интервью с Андреем Данилко: видео

Кроме того, украинцы бойкотируют выступления российских артистов за границей. Да, на днях предательница, которая продолжает умалчивать о войне, захотела выступить в турецком отеле. Однако украинцы добились отмены концерта певицы.