Днями Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле у Юрмалі. Там вона заспівала відому пісню "Раша, гудбай", а в кінці показала фото Валерія Залужного.

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Данилко впевнений, що його висловлювання до російських пропагандистів, а також глузування з Путіна дратують росіян, і в цьому є велика сила.

Крім того, музикант порівняв себе з легендарним Чарлі Чапліном, який свого часу зняв фільм "Великий диктатор" як політичну сатиру на нацизм і особливо на Адольфа Гітлера. Тоді актор перевтілився на фюрера і глузував з нього.

Зараз Вєрка Сердючка теж не боїться сміятися з сучасного фюрера Путіна.

Згадайте Чарлі Чапліна "Великий диктатор", коли він на пальці крутив глобус, граючи Гітлера. І він же був особистим ворогом Гітлера, тому що з нього сміялися. Тому я кричу ось ці кричалки від Сердючки: "Путін, щоб ти здох",

– висловився Андрій Данилко.

За його словами, коли кремлівські пропагандисти пишуть про Сердючку гидоти, то так вони намагаються відповісти на різкі висловлювання співачки про війну, пропаганду та російську агресію.

Данилко переконаний, що артисти впливають на політику.

"Чому, буває, що у Сердючки в якихось висловлюваннях звучить лайка. Вона допустима під час війни… Пропагандисти спеціально накручують публіку, щоб люди боялися купувати квитки. Тому має бути контрпропаганда з нашого боку, і коли ми кричимо "Скабєєва – с*ка", я радий і зал задоволений", – прокоментував музикант.

На його думку, росіян "вбиває", коли медійні українці відверто сміються з них і тим самим їх принижують. "Вони б, напевно, хотіли б мені голову знести, але..." – додав артист.

Дивіться інтерв'ю з Андрієм Данилком: відео

Крім того, українці бойкотують виступи російських артистів за кордоном. Так, днями зрадниця, яка продовжує замовчувати про війну, захотіла виступити в турецькому готелі. Проте українці домоглися скасування концерту співачки.