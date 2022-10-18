Телеведущий Андрей Черновол во второй раз стал отцом: фото и пол ребенка

Украинский телеведущий Андрей Черновол сообщил радостную новость. Его жена Алена родила второго сына. Звездный папа уже показал первое фото малыша.

Украинцы еще раз показывают, что свет победит тьму. В воскресенье, 16 октября, еще одна семья стала больше. Родителем стал ведущий телеканала М1 Андрей Черновол.

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Андрей Черновол второй раз стал отцом

Андрей и его любимая Алена воспитывают сына. Во время войны их семья стала еще больше. Теперь у пары родился еще один сынишка. В инстаграм-сторисе Черновол опубликовал трогательное фото малыша, где показал его маленькую ручку.

Один из самых счастливых дней в моей жизни. В нашей с Аленой жизни,

– подписал фото Андрей.



Андрей Черновол второй раз стал отцом / Cкриншот инстаграм-сторис ведущего

Известно, что Алена рожала в Киеве. Она не уезжала за границу, вместе с мужем и сыном была дома, готовилась ко вторым родам. Пара нетерпеливо ждала встречи с сынишкой. Андрей и Алена мечтают о мирном будущем для детей в свободной Украине.

Дети, родившиеся во время войны