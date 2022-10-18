Телеведущий Андрей Черновол во второй раз стал отцом: фото и пол ребенка
Источник:инстаграмм Андрея Чорновола
Украинский телеведущий Андрей Черновол сообщил радостную новость. Его жена Алена родила второго сына. Звездный папа уже показал первое фото малыша.
Украинцы еще раз показывают, что свет победит тьму. В воскресенье, 16 октября, еще одна семья стала больше. Родителем стал ведущий телеканала М1 Андрей Черновол.
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Андрей Черновол второй раз стал отцом
Андрей и его любимая Алена воспитывают сына. Во время войны их семья стала еще больше. Теперь у пары родился еще один сынишка. В инстаграм-сторисе Черновол опубликовал трогательное фото малыша, где показал его маленькую ручку.
Один из самых счастливых дней в моей жизни. В нашей с Аленой жизни,
– подписал фото Андрей.
Андрей Черновол второй раз стал отцом / Cкриншот инстаграм-сторис ведущего
Известно, что Алена рожала в Киеве. Она не уезжала за границу, вместе с мужем и сыном была дома, готовилась ко вторым родам. Пара нетерпеливо ждала встречи с сынишкой. Андрей и Алена мечтают о мирном будущем для детей в свободной Украине.
Дети, родившиеся во время войны
- Певица Вера Кекелия летом вторично стала мамой. из-за войны она уехала в Грузию, хотела, чтобы сын родился в безопасности. Однако там не обошлось без проблем.
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- Украинская модель и блоггер Виктория Маремуха, которая имеет свободные отношения с мужем, стала мамой в начале сентября.