Американская актриса, сыгравшая в популярном сериале "Теория большого взрыва" девушку Пенни, сообщила радостную новость. Кейли Куоко беременна первенцем.

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Кейли Куоко впервые беременна

Знаменитость опубликовала счастливые фото вместе со своим бойфрендом. Она показала первые кадры с животиком, тестом на беременность и тортом.

Очевидно, пара уже узнала пол ребенка. Начинка торта розового цвета – значит, у Кейли родится девочка.

Кроха Пелфри появится в 2023 году. Я на седьмом небе от счастья... Я люблю тебя, Том Пелфри,

– написала Кейли Куоко под фото.

Кейли Куоко беременная / Фото из инстаграма актрисы

Личная жизнь Кейли Куоко