Американская актриса, сыгравшая в популярном сериале "Теория большого взрыва" девушку Пенни, сообщила радостную новость. Кейли Куоко беременна первенцем.
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Кейли Куоко впервые беременна
Знаменитость опубликовала счастливые фото вместе со своим бойфрендом. Она показала первые кадры с животиком, тестом на беременность и тортом.
Очевидно, пара уже узнала пол ребенка. Начинка торта розового цвета – значит, у Кейли родится девочка.
Кроха Пелфри появится в 2023 году. Я на седьмом небе от счастья... Я люблю тебя, Том Пелфри,
– написала Кейли Куоко под фото.
Кейли Куоко беременная / Фото из инстаграма актрисы
Личная жизнь Кейли Куоко
- Актриса в 2013 вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга. Однако их брак продлился всего три года.
- В следующем году после развода Кейли Куоко обручилась с актером Карлом Куком. В 2018 году пара вышла замуж. Впрочем, в сентябре 2021 они сообщили о разводе.
- Новый избранник звезды – Том Пелфри, также американский актер. О его отношениях с коллегой стало известно в марте этого года.