"Необычное сочетание": жена Беднякова поделилась, как назвала новорожденного сына

Телеведущий Андрей Бедняков уже второй раз пропустил роды своей жены Анастасии Короткой, однако мы уверены, что имя для сына они выбирали вместе. Женщина написала в сети, что мальчика назвали Остапом.

Впервые об имени ребенка мать детей Беднякова сообщила в инстаграмме 4 ноября. Настя опубликовала фото своей дочери Ксении, которая держит на руках недавно родившегося братца.

К слову Андрей Бедняков потролил жену, которая осталась сама с новорожденным сыном.

"Ксеня и Остап!" – лаконично подписала снимок звездная мамочка.

Муж Андрей Бедняков написал забавный комментарий, собравший много лайков: "Короткая, это точно наши? Двое???".

В комментариях люди отметили, что сочетание имени с отчеством мальчика очень необычное и красивое – Остап Андреевич:

"Остап Андреевич! Красиво!";

"Ваша семья – образец для меня";

"Имя просто огонь! Казак настоящий";

"Какое имя красиво!";

"У нас тоже Остап Андреевич";

"Какое красивое имя!!!";

"Хорошее имя!! Здоровья Вам";

"Остап Андреевич – необычное сочетание!";

"Остап? У нас тоже Остап. Счастье вашему!"

Напомним, что Андрей Бедняков во второй раз стал папой 20 октября. В момент беременности и родов жена Анастасия с дочерью Ксенией находилась в США, там она и остается. Пока Андрей якобы еще не видел своего потомка, поскольку находится в Украине и помогает с волонтерством. Супруги смогли впервые за время войны увидеться в сентябре, когда Андрей сделал подарок дочери.